https://ria.ru/20240701/piton-1956752900.html
В Битцевском лесу в Москве нашли питона
В Битцевском лесу в Москве нашли питона - РИА Новости, 01.07.2024
В Битцевском лесу в Москве нашли питона
Питона нашли в Битцевском лесу в Москве, он здоров и поступил в центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:09
2024-07-01T22:09
2024-07-01T23:06
общество
москва
сергей бурмистров
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Питона нашли в Битцевском лесу в Москве, он здоров и поступил в центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Найденный в парке "Битцевский лес" питон поступил в центр реабилитации диких животных департамента природопользования. Рептилия здорова и чувствует себя хорошо", - рассказал Бурмистров. Он добавил, что жаркая погода влечет за собой много рисков для владельцев змей. Им нужно быть особенно внимательными, чтобы не потерять рептилию. Самая частая причина пропажи змей - распахнутые окна. "Еще сейчас многим хозяевам хочется пойти с домашней рептилией на прогулку. Владельцы считают, что для змей полезно естественное ультрафиолетовое излучение. Однако хозяева нередко теряют бдительность, и змеи часто теряются во время таких прогулок. Возможно, подобный случай произошел и с этим питоном", - отметил Бурмистров.
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
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общество, москва, сергей бурмистров
Общество, Москва, Сергей Бурмистров
В Битцевском лесу в Москве нашли питона
В Битцевском лесу в Москве нашли питона, он здоров и чувствует себя хорошо