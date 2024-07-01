Рейтинг@Mail.ru
В Битцевском лесу в Москве нашли питона - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 01.07.2024 (обновлено: 23:06 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/piton-1956752900.html
В Битцевском лесу в Москве нашли питона
В Битцевском лесу в Москве нашли питона - РИА Новости, 01.07.2024
В Битцевском лесу в Москве нашли питона
Питона нашли в Битцевском лесу в Москве, он здоров и поступил в центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:09
2024-07-01T23:06
общество
москва
сергей бурмистров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147289/83/1472898309_0:944:2448:2321_1920x0_80_0_0_b7a502d2158acce7752fc3afbe19fff4.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Питона нашли в Битцевском лесу в Москве, он здоров и поступил в центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Найденный в парке "Битцевский лес" питон поступил в центр реабилитации диких животных департамента природопользования. Рептилия здорова и чувствует себя хорошо", - рассказал Бурмистров. Он добавил, что жаркая погода влечет за собой много рисков для владельцев змей. Им нужно быть особенно внимательными, чтобы не потерять рептилию. Самая частая причина пропажи змей - распахнутые окна. "Еще сейчас многим хозяевам хочется пойти с домашней рептилией на прогулку. Владельцы считают, что для змей полезно естественное ультрафиолетовое излучение. Однако хозяева нередко теряют бдительность, и змеи часто теряются во время таких прогулок. Возможно, подобный случай произошел и с этим питоном", - отметил Бурмистров.
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147289/83/1472898309_0:714:2448:2550_1920x0_80_0_0_00063c243cd05425c441eadb2a15ab54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей бурмистров
Общество, Москва, Сергей Бурмистров
В Битцевском лесу в Москве нашли питона

В Битцевском лесу в Москве нашли питона, он здоров и чувствует себя хорошо

© Fotolia / elenashtab0405Природно-исторический парк "Битцевский лес"
Природно-исторический парк Битцевский лес - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Fotolia / elenashtab0405
Природно-исторический парк "Битцевский лес". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Питона нашли в Битцевском лесу в Москве, он здоров и поступил в центр реабилитации диких животных, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
«
"Найденный в парке "Битцевский лес" питон поступил в центр реабилитации диких животных департамента природопользования. Рептилия здорова и чувствует себя хорошо", - рассказал Бурмистров.
Он добавил, что жаркая погода влечет за собой много рисков для владельцев змей. Им нужно быть особенно внимательными, чтобы не потерять рептилию. Самая частая причина пропажи змей - распахнутые окна.
«
"Еще сейчас многим хозяевам хочется пойти с домашней рептилией на прогулку. Владельцы считают, что для змей полезно естественное ультрафиолетовое излучение. Однако хозяева нередко теряют бдительность, и змеи часто теряются во время таких прогулок. Возможно, подобный случай произошел и с этим питоном", - отметил Бурмистров.
Змея, обнаруженная в квартире жилого дома и переданная в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам
17 марта, 17:59
 
ОбществоМоскваСергей Бурмистров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала