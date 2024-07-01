https://ria.ru/20240701/pilot-1956675069.html
В Греции пилот Mirage 2000-5 катапультировался после посадки
В Греции пилот Mirage 2000-5 катапультировался после посадки - РИА Новости, 01.07.2024
В Греции пилот Mirage 2000-5 катапультировался после посадки
В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки, летчик не пострадал, сообщил главный штаб военно-воздушных сил страны. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:38
2024-07-01T16:38
2024-07-01T16:38
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АФИНЫ, 1 июл - РИА Новости. В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки, летчик не пострадал, сообщил главный штаб военно-воздушных сил страны. "В понедельник, 1 июля 2024 года, в 13.46 (совпадает с мск), в 114-м истребительном авиакрыле на авиабазе Танагра во время руления после посадки после тренировочного полета пилот катапультировался из самолета M2000-5", - говорится в сообщении. Летчик был доставлен в главный госпиталь ВВС для медобследования. Причины катапультирования не сообщаются. Обычно его применяют в аварийных ситуациях. По данным открытых источников, на вооружении Греции находятся 24 французских многоцелевых истребителя четвёртого поколения Mirage 2000-5 Mk2.
https://ria.ru/20240624/svo-1954999484.html
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в мире, греция
В Греции пилот Mirage 2000-5 катапультировался после посадки
В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки