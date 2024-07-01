https://ria.ru/20240701/peskov-1956595654.html
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:29
2024-07-01T12:29
2024-07-01T12:29
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Повестка дня (в СБ ООН - ред.) более чем загружена, поэтому предстоит большая работа. РФ всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны", - сказал Песков на брифинге для журналистов, комментируя председательство России в СБ ООН на предстоящий месяц. Отвечая на вопрос, удастся ли за месяц вывести эту организацию в русло объективности, пресс-секретарь российского президента отметил, что за четыре недели это сделать очень сложно, учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая сложилась между Россией и рядом стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, оон, совет безопасности оон, в мире
Россия, Дмитрий Песков, ООН, Совет Безопасности ООН, В мире
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков
Песков: повестка дня в СБ ООН более чем загружена, предстоит большая работа
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Повестка дня (в СБ ООН - ред.) более чем загружена, поэтому предстоит большая работа. РФ всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны", - сказал Песков на брифинге для журналистов, комментируя председательство России в СБ ООН на предстоящий месяц.
Отвечая на вопрос, удастся ли за месяц вывести эту организацию в русло объективности, пресс-секретарь российского президента отметил, что за четыре недели это сделать очень сложно, учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая сложилась между Россией и рядом стран.