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Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024
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12:29 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/peskov-1956595654.html
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:29
2024-07-01T12:29
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Повестка дня (в СБ ООН - ред.) более чем загружена, поэтому предстоит большая работа. РФ всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны", - сказал Песков на брифинге для журналистов, комментируя председательство России в СБ ООН на предстоящий месяц. Отвечая на вопрос, удастся ли за месяц вывести эту организацию в русло объективности, пресс-секретарь российского президента отметил, что за четыре недели это сделать очень сложно, учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая сложилась между Россией и рядом стран.
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россия, дмитрий песков, оон, совет безопасности оон, в мире
Россия, Дмитрий Песков, ООН, Совет Безопасности ООН, В мире
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков

Песков: повестка дня в СБ ООН более чем загружена, предстоит большая работа

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Повестка дня (в СБ ООН - ред.) более чем загружена, поэтому предстоит большая работа. РФ всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны", - сказал Песков на брифинге для журналистов, комментируя председательство России в СБ ООН на предстоящий месяц.
Отвечая на вопрос, удастся ли за месяц вывести эту организацию в русло объективности, пресс-секретарь российского президента отметил, что за четыре недели это сделать очень сложно, учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая сложилась между Россией и рядом стран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН
24 января, 03:42
 
РоссияДмитрий ПесковООНСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
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