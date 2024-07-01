https://ria.ru/20240701/peskov-1956595654.html

Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков

Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024

Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков

Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:29

2024-07-01T12:29

2024-07-01T12:29

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Повестка дня (в СБ ООН - ред.) более чем загружена, поэтому предстоит большая работа. РФ всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны", - сказал Песков на брифинге для журналистов, комментируя председательство России в СБ ООН на предстоящий месяц. Отвечая на вопрос, удастся ли за месяц вывести эту организацию в русло объективности, пресс-секретарь российского президента отметил, что за четыре недели это сделать очень сложно, учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая сложилась между Россией и рядом стран.

https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, оон, совет безопасности оон, в мире