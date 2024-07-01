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Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024
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12:27 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/peskov-1956594729.html
Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков
Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024
Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого диалога для достижения поставленных Москвой целей, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:27
2024-07-01T12:27
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого диалога для достижения поставленных Москвой целей, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Philadelphia Inquirer, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники - ООН и Турция. "Президент Путин неоднократно говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения, для любого диалога, с целью достичь те цели, которую мы перед собой ставили. Мы сохраняем и президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле поддержать переговоры.
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Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков

Песков: Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого диалога

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого диалога для достижения поставленных Москвой целей, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Philadelphia Inquirer, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники - ООН и Турция.
"Президент Путин неоднократно говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения, для любого диалога, с целью достичь те цели, которую мы перед собой ставили. Мы сохраняем и президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле поддержать переговоры.
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