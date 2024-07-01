https://ria.ru/20240701/peskov-1956594729.html

Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков

Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2024

Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого диалога для достижения поставленных Москвой целей, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:27

2024-07-01T12:27

2024-07-01T12:27

россия

москва

украина

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого диалога для достижения поставленных Москвой целей, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Philadelphia Inquirer, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники - ООН и Турция. "Президент Путин неоднократно говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения, для любого диалога, с целью достичь те цели, которую мы перед собой ставили. Мы сохраняем и президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле поддержать переговоры.

https://ria.ru/20240701/rsmd-1956593279.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, оон, в мире