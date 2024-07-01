https://ria.ru/20240701/peskov-1956589614.html

Кремль назвал стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства

Кремль назвал стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства - РИА Новости, 01.07.2024

Кремль назвал стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства

В Москве считают поводом для беспокойства переброску подразделений ВСУ к белорусской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:17

2024-07-01T12:17

2024-07-01T14:12

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве считают поводом для беспокойства переброску подразделений ВСУ к белорусской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Белоруссия — это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", — сказал он.Представитель Кремля также добавил, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС, если посчитают необходимым.В субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая. Он подчеркнул, что она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. Как уточнил военачальник, Минск наблюдает "пока ничем не обоснованную и непонятную нам активность" в приграничной зоне. Так, ВСУ перебросили подразделения спецназа в город Овруч на Житомирском направлении. Муравейко объяснил, что такими силами киевский режим потенциально может "насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами".

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956312658.html

https://ria.ru/20240630/tyao-1956506818.html

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москва, вооруженные силы украины, в мире, украина, дмитрий песков, белоруссия