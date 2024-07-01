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Кремль назвал стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства - РИА Новости, 01.07.2024
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12:17 01.07.2024 (обновлено: 14:12 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/peskov-1956589614.html
Кремль назвал стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства
Кремль назвал стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства - РИА Новости, 01.07.2024
Кремль назвал стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства
В Москве считают поводом для беспокойства переброску подразделений ВСУ к белорусской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:17
2024-07-01T14:12
москва
вооруженные силы украины
в мире
украина
дмитрий песков
белоруссия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве считают поводом для беспокойства переброску подразделений ВСУ к белорусской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Белоруссия — это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", — сказал он.Представитель Кремля также добавил, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС, если посчитают необходимым.В субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая. Он подчеркнул, что она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону. Как уточнил военачальник, Минск наблюдает "пока ничем не обоснованную и непонятную нам активность" в приграничной зоне. Так, ВСУ перебросили подразделения спецназа в город Овруч на Житомирском направлении. Муравейко объяснил, что такими силами киевский режим потенциально может "насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами".
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956312658.html
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москва, вооруженные силы украины, в мире, украина, дмитрий песков, белоруссия
Москва, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Белоруссия
Кремль назвал стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства

Песков: стягивание ВСУ к белорусской границе беспокоит как Минск, так и Москву

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве считают поводом для беспокойства переброску подразделений ВСУ к белорусской границе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Белоруссия — это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", — сказал он.
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Представитель Кремля также добавил, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС, если посчитают необходимым.
В субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая. Он подчеркнул, что она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.
Как уточнил военачальник, Минск наблюдает "пока ничем не обоснованную и непонятную нам активность" в приграничной зоне. Так, ВСУ перебросили подразделения спецназа в город Овруч на Житомирском направлении. Муравейко объяснил, что такими силами киевский режим потенциально может "насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами".
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