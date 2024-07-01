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Пенсии уволившихся в июне пенсионеров повысили - РИА Новости, 01.07.2024
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01:11 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/pensii-1956531768.html
Пенсии уволившихся в июне пенсионеров повысили
Пенсии уволившихся в июне пенсионеров повысили - РИА Новости, 01.07.2024
Пенсии уволившихся в июне пенсионеров повысили
Пенсии работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности, вырастут с 1 июля, рассказала РИА... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T01:11
2024-07-01T01:11
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсии работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности, вырастут с 1 июля, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова. "С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", - сказала Усова. Она уточнила, что увеличение пенсионных выплат также ожидает россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату. По данным эксперта, российские пенсионеры также смогут получить единоразовую выплату накопительной пенсии, если она составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.
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общество, россия
Общество, Россия
Пенсии уволившихся в июне пенсионеров повысили

Эксперт Усова: пенсии уволившихся в июне пенсионеров вырастут с 1 июля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пенсии работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности, вырастут с 1 июля, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.
«
"С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы", - сказала Усова.
Она уточнила, что увеличение пенсионных выплат также ожидает россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату.
По данным эксперта, российские пенсионеры также смогут получить единоразовую выплату накопительной пенсии, если она составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.
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