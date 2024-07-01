https://ria.ru/20240701/patsientka-1956650786.html

Врачу из Чебоксар вынесли приговор за смерть пациентки после гастроскопии

Врачу из Чебоксар вынесли приговор за смерть пациентки после гастроскопии - РИА Новости, 01.07.2024

Врачу из Чебоксар вынесли приговор за смерть пациентки после гастроскопии

Верховный суд Чувашии утвердил приговор врачу из Чебоксар, осужденному на 2 года условно за гибель пациентки после гастроскопии, сообщила прокуратура... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:36

2024-07-01T15:36

2024-07-01T15:36

происшествия

чебоксары

урмарский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Верховный суд Чувашии утвердил приговор врачу из Чебоксар, осужденному на 2 года условно за гибель пациентки после гастроскопии, сообщила прокуратура республики. Жительница Урмарского района Чувашии обратилась в частный медцентр в Чебоксарах для проведения платного эндоскопического обследования (ФГДС) в марте 2022 года. "В ходе обследования врач нарушил технику его проведения, повредив пациентке внутренний орган, а затем, не оказав ей медицинскую помощь, отпустил домой. В результате осложнения, развившегося вследствие травмирования и несвоевременного оказания медпомощи, через несколько дней женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении. Приговором суда врач признан виновным по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. В счет компенсации морального вреда с него и частной медицинский клиники, где он работал, в пользу родственника погибшей взыскано 2 миллиона рублей. "Осужденный вину в совершении преступления не признал. Отрицая факт некачественного оказания им медицинской услуги, он обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако Верховный суд Чувашии, изучив доказательства, представленные обвинением, в том числе заключения ряда экспертиз и свидетельские показания, согласился с позицией прокуратуры республики, оставив приговор суда без изменения", - подчеркивается в сообщении. Прокуратура также обратилась в суд в интересах двух других близких родственников погибшей о взыскании с медицинской клиники компенсации причиненного морального вреда. Отмечается, что после возбуждения уголовного дела врач прекратил медицинскую деятельность в частном медцентре, где произошла трагедия.

https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html

https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910746869.html

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происшествия, чебоксары, урмарский район, россия