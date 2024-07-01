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Патрушев рассказал о ликвидации свалок в рамках проекта "Чистая страна" - РИА Новости, 01.07.2024
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17:49 01.07.2024 (обновлено: 17:50 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/patrushev-1956706604.html
Патрушев рассказал о ликвидации свалок в рамках проекта "Чистая страна"
Патрушев рассказал о ликвидации свалок в рамках проекта "Чистая страна" - РИА Новости, 01.07.2024
Патрушев рассказал о ликвидации свалок в рамках проекта "Чистая страна"
Полная ликвидация свалок, заложенных в федеральном проекте "Чистая страна", должна улучшить жизнь 20 миллионов россиян - такое заявление сделал вице-премьер... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:49
2024-07-01T17:50
россия
архангельское
кировская область
дмитрий патрушев
александр козлов (глава минприроды)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
главгосэкспертиза
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полная ликвидация свалок, заложенных в федеральном проекте "Чистая страна", должна улучшить жизнь 20 миллионов россиян - такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в рамках нацпроекта "Экология", сообщили РИА Новости в его аппарате. Отмечается, что в мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководители Росприроднадзора и Главгосэкспертизы России, а также главы регионов. Патрушев отметил, что работа по ликвидации свалок ведется с 2019 года в рамках федерального проекта "Чистая страна", на эти цели предусмотрено порядка 55 миллиардов рублей, рассчитанных на шесть лет. "Полная ликвидация объектов, которые заложены в федпроекте, должна положительно сказаться на условиях жизни порядка 20 миллионов человек. По словам вице-премьера, за прошедшие годы большая часть запланированных мероприятий уже реализована. По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах", - говорится в сообщении. Патрушев напомнил, что в соответствии с задачей, обозначенной президентом, к концу 2024 года в целом по стране должна быть ликвидирована 191 несанкционированная свалка в границах городов. "При этом были отмечены риски несвоевременного завершения работ в Архангельской, Мурманской, Брянской и Кировской областях, а также Республике Бурятия. Дмитрий Патрушев призвал субъекты усилить контроль за реализацией мероприятий на местах", - добавляют в аппарате. Кроме того, регионам поручено представить в Минприроды актуализированные графики проведения работ - они должны быть завершены до 20 ноября, а также завершить корректировку проектно-сметной документации и получить заключение экспертиз.
https://ria.ru/20240619/kompostirovanie-1953400180.html
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архангельское
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россия, архангельское, кировская область, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), главгосэкспертиза, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Россия, Архангельское, Кировская область, Дмитрий Патрушев, Александр Козлов (глава Минприроды), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Главгосэкспертиза, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
Патрушев рассказал о ликвидации свалок в рамках проекта "Чистая страна"

Патрушев: ликвидация свалок улучшит жизнь 20 миллионов россиян

© РИА Новости / Алексей МайшевЭкскаватор работает на свалке
Экскаватор работает на свалке - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Экскаватор работает на свалке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полная ликвидация свалок, заложенных в федеральном проекте "Чистая страна", должна улучшить жизнь 20 миллионов россиян - такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в рамках нацпроекта "Экология", сообщили РИА Новости в его аппарате.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководители Росприроднадзора и Главгосэкспертизы России, а также главы регионов. Патрушев отметил, что работа по ликвидации свалок ведется с 2019 года в рамках федерального проекта "Чистая страна", на эти цели предусмотрено порядка 55 миллиардов рублей, рассчитанных на шесть лет.
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"Полная ликвидация объектов, которые заложены в федпроекте, должна положительно сказаться на условиях жизни порядка 20 миллионов человек. По словам вице-премьера, за прошедшие годы большая часть запланированных мероприятий уже реализована. По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах", - говорится в сообщении.
Патрушев напомнил, что в соответствии с задачей, обозначенной президентом, к концу 2024 года в целом по стране должна быть ликвидирована 191 несанкционированная свалка в границах городов.
"При этом были отмечены риски несвоевременного завершения работ в Архангельской, Мурманской, Брянской и Кировской областях, а также Республике Бурятия. Дмитрий Патрушев призвал субъекты усилить контроль за реализацией мероприятий на местах", - добавляют в аппарате.
Кроме того, регионам поручено представить в Минприроды актуализированные графики проведения работ - они должны быть завершены до 20 ноября, а также завершить корректировку проектно-сметной документации и получить заключение экспертиз.
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РоссияАрхангельскоеКировская областьДмитрий ПатрушевАлександр Козлов (глава Минприроды)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ГлавгосэкспертизаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
 
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