https://ria.ru/20240701/patrushev-1956706604.html

Патрушев рассказал о ликвидации свалок в рамках проекта "Чистая страна"

Патрушев рассказал о ликвидации свалок в рамках проекта "Чистая страна" - РИА Новости, 01.07.2024

Патрушев рассказал о ликвидации свалок в рамках проекта "Чистая страна"

Полная ликвидация свалок, заложенных в федеральном проекте "Чистая страна", должна улучшить жизнь 20 миллионов россиян - такое заявление сделал вице-премьер... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:49

2024-07-01T17:49

2024-07-01T17:50

россия

архангельское

кировская область

дмитрий патрушев

александр козлов (глава минприроды)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

главгосэкспертиза

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полная ликвидация свалок, заложенных в федеральном проекте "Чистая страна", должна улучшить жизнь 20 миллионов россиян - такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в рамках нацпроекта "Экология", сообщили РИА Новости в его аппарате. Отмечается, что в мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководители Росприроднадзора и Главгосэкспертизы России, а также главы регионов. Патрушев отметил, что работа по ликвидации свалок ведется с 2019 года в рамках федерального проекта "Чистая страна", на эти цели предусмотрено порядка 55 миллиардов рублей, рассчитанных на шесть лет. "Полная ликвидация объектов, которые заложены в федпроекте, должна положительно сказаться на условиях жизни порядка 20 миллионов человек. По словам вице-премьера, за прошедшие годы большая часть запланированных мероприятий уже реализована. По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах", - говорится в сообщении. Патрушев напомнил, что в соответствии с задачей, обозначенной президентом, к концу 2024 года в целом по стране должна быть ликвидирована 191 несанкционированная свалка в границах городов. "При этом были отмечены риски несвоевременного завершения работ в Архангельской, Мурманской, Брянской и Кировской областях, а также Республике Бурятия. Дмитрий Патрушев призвал субъекты усилить контроль за реализацией мероприятий на местах", - добавляют в аппарате. Кроме того, регионам поручено представить в Минприроды актуализированные графики проведения работ - они должны быть завершены до 20 ноября, а также завершить корректировку проектно-сметной документации и получить заключение экспертиз.

https://ria.ru/20240619/kompostirovanie-1953400180.html

https://ria.ru/20240620/nauka-1954040406.html

россия

архангельское

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, архангельское, кировская область, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), главгосэкспертиза, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество