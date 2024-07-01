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В Вашингтоне пассажир метро несколько раз ударил ножом попутчика - РИА Новости, 01.07.2024
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23:23 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/passazhir-1956760318.html
В Вашингтоне пассажир метро несколько раз ударил ножом попутчика
В Вашингтоне пассажир метро несколько раз ударил ножом попутчика - РИА Новости, 01.07.2024
В Вашингтоне пассажир метро несколько раз ударил ножом попутчика
Пассажир вашингтонского метрополитена несколько раз ударил ножом попутчика и бросил велосипед под поезд на одной из центральных станций американской столицы,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:23
2024-07-01T23:23
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Пассажир вашингтонского метрополитена несколько раз ударил ножом попутчика и бросил велосипед под поезд на одной из центральных станций американской столицы, сообщила РИА Новости представитель местной полиции. Нападавший задержан, пострадавший госпитализирован в состоянии, которое собеседница агентства описала как "критическое, но не представляющее угрозы для жизни". "По данным предварительного расследования, между жертвой и подозреваемым случилась ссора, в ходе которой подозреваемый многократно ударил ножом жертву. Подозреваемый затем сбросил на рельсы велосипед, с которым столкнулся поезд", - сказала представитель полиции вашингтонского метрополитена. Один из пассажиров рассказал РИА Новости, что видел залитый кровь перрон на станции Metro Center, после того, как полицейские высадили их из вагонов и рекомендовали не смотреть по сторонам.
https://ria.ru/20240618/mvd-1953784333.html
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вашингтон (штат), в мире, сша
Вашингтон (штат), В мире, США
В Вашингтоне пассажир метро несколько раз ударил ножом попутчика

В США мужчина несколько раз ударил ножом попутчика и бросил велосипед под поезд

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в Вашингтоне
Полицейская машина в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Полицейская машина в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Пассажир вашингтонского метрополитена несколько раз ударил ножом попутчика и бросил велосипед под поезд на одной из центральных станций американской столицы, сообщила РИА Новости представитель местной полиции.
Нападавший задержан, пострадавший госпитализирован в состоянии, которое собеседница агентства описала как "критическое, но не представляющее угрозы для жизни".
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"По данным предварительного расследования, между жертвой и подозреваемым случилась ссора, в ходе которой подозреваемый многократно ударил ножом жертву. Подозреваемый затем сбросил на рельсы велосипед, с которым столкнулся поезд", - сказала представитель полиции вашингтонского метрополитена.
Один из пассажиров рассказал РИА Новости, что видел залитый кровь перрон на станции Metro Center, после того, как полицейские высадили их из вагонов и рекомендовали не смотреть по сторонам.
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