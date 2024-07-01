https://ria.ru/20240701/passazhir-1956760318.html

В Вашингтоне пассажир метро несколько раз ударил ножом попутчика

В Вашингтоне пассажир метро несколько раз ударил ножом попутчика - РИА Новости, 01.07.2024

В Вашингтоне пассажир метро несколько раз ударил ножом попутчика

Пассажир вашингтонского метрополитена несколько раз ударил ножом попутчика и бросил велосипед под поезд на одной из центральных станций американской столицы,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:23

2024-07-01T23:23

2024-07-01T23:23

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Пассажир вашингтонского метрополитена несколько раз ударил ножом попутчика и бросил велосипед под поезд на одной из центральных станций американской столицы, сообщила РИА Новости представитель местной полиции. Нападавший задержан, пострадавший госпитализирован в состоянии, которое собеседница агентства описала как "критическое, но не представляющее угрозы для жизни". "По данным предварительного расследования, между жертвой и подозреваемым случилась ссора, в ходе которой подозреваемый многократно ударил ножом жертву. Подозреваемый затем сбросил на рельсы велосипед, с которым столкнулся поезд", - сказала представитель полиции вашингтонского метрополитена. Один из пассажиров рассказал РИА Новости, что видел залитый кровь перрон на станции Metro Center, после того, как полицейские высадили их из вагонов и рекомендовали не смотреть по сторонам.

https://ria.ru/20240618/mvd-1953784333.html

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вашингтон (штат)

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вашингтон (штат), в мире, сша