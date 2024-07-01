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В Париже радикалы из black bloc начали бить витрины кафе и поджигать баки - РИА Новости, 01.07.2024
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01:32 01.07.2024 (обновлено: 02:20 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/parizh-1956532649.html
В Париже радикалы из black bloc начали бить витрины кафе и поджигать баки
В Париже радикалы из black bloc начали бить витрины кафе и поджигать баки - РИА Новости, 01.07.2024
В Париже радикалы из black bloc начали бить витрины кафе и поджигать баки
Радикалы из движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки на манифестации в Париже, которая началась после оглашения первых результатов РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T01:32
2024-07-01T02:20
франция
париж
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Радикалы из движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки на манифестации в Париже, которая началась после оглашения первых результатов парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.Манифестация началась на площади Республики в Париже после 20.00 вечера после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов во Франции. К месту проведения акции были стянуты полицейские.Несколько часов демонстрация проходила мирно. Протестующие скандировали антифашисткие лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых. Позднее к манифестации присоединилась радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Сначала они жгли файеры и запускали фейерверки, позднее толпа начала бить витрины ближайших кафе и поджигать мусорные баки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Согласно предварительным итогам, правая партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" — на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 21,5%. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
https://ria.ru/20240701/lion-1956529879.html
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LIVE: Ситуация в Париже после оглашения предварительных итогов I тура выборов в парламент
LIVE: Ситуация в Париже после оглашения предварительных итогов I тура выборов в парламент
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Слезоточивый, файеры и фейерверки на улицах Парижа
Протестующие жгут файеры и запускают фейерверки на площади Республики в Париже после оглашения первых результатов парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Радикалы движения black bloc также начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов.
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франция, париж, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, в мире
Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024, В мире
В Париже радикалы из black bloc начали бить витрины кафе и поджигать баки

В Париже радикалы из black bloc бьют витрины кафе и поджигают мусорные баки

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Радикалы из движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки на манифестации в Париже, которая началась после оглашения первых результатов парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестация началась на площади Республики в Париже после 20.00 вечера после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов во Франции. К месту проведения акции были стянуты полицейские.
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Несколько часов демонстрация проходила мирно. Протестующие скандировали антифашисткие лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых.
Позднее к манифестации присоединилась радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Сначала они жгли файеры и запускали фейерверки, позднее толпа начала бить витрины ближайших кафе и поджигать мусорные баки.
Полиция в ответ применила слезоточивый газ.
Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Согласно предварительным итогам, правая партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" — на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 21,5%.
Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
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