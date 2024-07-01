https://ria.ru/20240701/otvetstvennost-1956680027.html
Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа
Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа - РИА Новости, 01.07.2024
Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа
Жителя Волгограда привлекли к административной ответственности за то, что он прокатил на крыше и капоте автомобиля УАЗ своих друзей, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:51
2024-07-01T16:51
2024-07-01T16:51
происшествия
авто
волгоград
волгоградская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Жителя Волгограда привлекли к административной ответственности за то, что он прокатил на крыше и капоте автомобиля УАЗ своих друзей, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, полицейских заинтересовало видео в соцсетях, на котором запечатлено, как по улице Рабоче-Крестьянская в Волгограде ездит УАЗ с людьми на капоте и крыше. В управлении отметили, что установить водителя удалось быстро. "Им оказался 22-летний местный житель. За нарушения правил дорожного движения водитель привлечён к административной ответственности", - говорится в сообщении полиции. На видео, опубликованном региональным главком УВД в своем Telegram-канале, мужчина объяснил, что он так отдыхал с друзьями.
https://ria.ru/20230809/buryatiya-1888976208.html
https://ria.ru/20240321/katanie-1934682683.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, волгоград, волгоградская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Авто, Волгоград, Волгоградская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа
Жителя Волгограда привлекли к ответственности за то, что катал друзей на капоте
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Жителя Волгограда привлекли к административной ответственности за то, что он прокатил на крыше и капоте автомобиля УАЗ своих друзей, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, полицейских заинтересовало видео в соцсетях, на котором запечатлено, как по улице Рабоче-Крестьянская в Волгограде ездит УАЗ с людьми на капоте и крыше. В управлении отметили, что установить водителя удалось быстро.
"Им оказался 22-летний местный житель. За нарушения правил дорожного движения водитель привлечён к административной ответственности", - говорится в сообщении полиции.
На видео, опубликованном региональным главком УВД в своем Telegram-канале, мужчина объяснил, что он так отдыхал с друзьями.