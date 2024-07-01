https://ria.ru/20240701/otvetstvennost-1956680027.html

Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа

Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа - РИА Новости, 01.07.2024

Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа

Жителя Волгограда привлекли к административной ответственности за то, что он прокатил на крыше и капоте автомобиля УАЗ своих друзей, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:51

2024-07-01T16:51

2024-07-01T16:51

происшествия

авто

волгоград

волгоградская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Жителя Волгограда привлекли к административной ответственности за то, что он прокатил на крыше и капоте автомобиля УАЗ своих друзей, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, полицейских заинтересовало видео в соцсетях, на котором запечатлено, как по улице Рабоче-Крестьянская в Волгограде ездит УАЗ с людьми на капоте и крыше. В управлении отметили, что установить водителя удалось быстро. "Им оказался 22-летний местный житель. За нарушения правил дорожного движения водитель привлечён к административной ответственности", - говорится в сообщении полиции. На видео, опубликованном региональным главком УВД в своем Telegram-канале, мужчина объяснил, что он так отдыхал с друзьями.

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волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, волгоград, волгоградская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)