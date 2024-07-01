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Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа - РИА Новости, 01.07.2024
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16:51 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/otvetstvennost-1956680027.html
Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа
Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа - РИА Новости, 01.07.2024
Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа
Жителя Волгограда привлекли к административной ответственности за то, что он прокатил на крыше и капоте автомобиля УАЗ своих друзей, сообщает в понедельник... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:51
2024-07-01T16:51
происшествия
авто
волгоград
волгоградская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Жителя Волгограда привлекли к административной ответственности за то, что он прокатил на крыше и капоте автомобиля УАЗ своих друзей, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, полицейских заинтересовало видео в соцсетях, на котором запечатлено, как по улице Рабоче-Крестьянская в Волгограде ездит УАЗ с людьми на капоте и крыше. В управлении отметили, что установить водителя удалось быстро. "Им оказался 22-летний местный житель. За нарушения правил дорожного движения водитель привлечён к административной ответственности", - говорится в сообщении полиции. На видео, опубликованном региональным главком УВД в своем Telegram-канале, мужчина объяснил, что он так отдыхал с друзьями.
https://ria.ru/20230809/buryatiya-1888976208.html
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происшествия, авто, волгоград, волгоградская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Авто, Волгоград, Волгоградская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Житель Волгограда прокатил друзей на крыше и капоте УАЗа

Жителя Волгограда привлекли к ответственности за то, что катал друзей на капоте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 июл – РИА Новости. Жителя Волгограда привлекли к административной ответственности за то, что он прокатил на крыше и капоте автомобиля УАЗ своих друзей, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, полицейских заинтересовало видео в соцсетях, на котором запечатлено, как по улице Рабоче-Крестьянская в Волгограде ездит УАЗ с людьми на капоте и крыше. В управлении отметили, что установить водителя удалось быстро.
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"Им оказался 22-летний местный житель. За нарушения правил дорожного движения водитель привлечён к административной ответственности", - говорится в сообщении полиции.
На видео, опубликованном региональным главком УВД в своем Telegram-канале, мужчина объяснил, что он так отдыхал с друзьями.
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ПроисшествияАвтоВолгоградВолгоградская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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