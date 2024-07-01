https://ria.ru/20240701/otpusk-1956538060.html

Эксперт назвал выгодный для оформления отпуска месяц

Эксперт назвал выгодный для оформления отпуска месяц - РИА Новости, 01.07.2024

Эксперт назвал выгодный для оформления отпуска месяц

Июль будет выгодным для отпуска месяцем, потому что в нем будет много рабочих дней и нет государственных праздников, сообщил РИА Новости директор по персоналу... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T03:13

2024-07-01T03:13

2024-07-01T05:53

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Июль будет выгодным для отпуска месяцем, потому что в нем будет много рабочих дней и нет государственных праздников, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев."Июль — это прекрасный месяц для планирования отпуска по нескольким важным причинам, которые делают его особенно выгодным для сотрудников. Прежде всего, июль не содержит официальных государственных праздников. Это значит, что сотрудники могут планировать свой отпуск без необходимости учитывать праздничные дни, это дает им большую гибкость в распределении своих отпускных", — сказал Дударев. Он отметил, что отсутствие праздников в этом месяце влияет и на финансовую составляющую. Стоимость рабочего дня ниже, чем в другие месяцы, поэтому при оформлении отпуска потери в деньгах ниже, а в некоторых случаях работник даже может остаться в плюсе."Кроме того, в июле, как и в любом другом месяце существует возможность воспользоваться присоединением выходных, которые помогут оптимизировать затраты и продлить время отдыха без потери своего дохода, а в некоторых случаях, даже увеличить его. Например, делать старт отпуска с субботы, а не с понедельника", — объяснил эксперт.

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955129055.html

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общество