https://ria.ru/20240701/orban-1956762606.html

Орбан предсказал прекращение огня на Украине с приходом Трампа

Орбан предсказал прекращение огня на Украине с приходом Трампа - РИА Новости, 01.07.2024

Орбан предсказал прекращение огня на Украине с приходом Трампа

В случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:52

2024-07-01T23:52

2024-07-01T23:52

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европа

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виктор орбан

дональд трамп

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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если он (Трамп - ред.) победит, то как минимум будет прекращение огня, приведет ли это к прочному миру – это музыка будущего, но так, как сейчас, не будет, это точно. И именно поэтому Европе необходимо быстро подготовиться к ситуации, что рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1. По его словам, Европа должна задаться вопросами, "где ее место в этом распределении", "кто представляет ее интересы и в чем они состоят". "Венгрия не может на это ответить, потому что наш метод работы в качестве председателя совета (ЕС - ред.) заключается не в том, что мы руководим Европой или принимаем решения вместо Германии, Франции и Италии. Что мы можем сделать - и это задача нынешнего председателя - так это положить на стол предложения. Так что мы не решаем, а помогаем решению двадцати семи премьер-министров", - отметил Орбан. После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956738973.html

https://ria.ru/20240701/stoltenberg--1956545266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, европа, украина, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз