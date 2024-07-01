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В Омске мужчина избил продавца консервной банкой и осколком бутылки
В Омске мужчина избил продавца консервной банкой и осколком бутылки - РИА Новости, 01.07.2024
В Омске мужчина избил продавца консервной банкой и осколком бутылки
Омич в неадекватном состоянии избил продавца магазина консервной банкой и осколком разбитой стеклянной бутылкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:44
2024-07-01T18:44
2024-07-01T18:48
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ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Омич в неадекватном состоянии избил продавца магазина консервной банкой и осколком разбитой стеклянной бутылкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Нападение на мужчину произошло сегодня, 1 июля, около 14.00 (11.00 Мск) в продуктовом магазине на улице Молодова, 6 в Омске. "27-летний покупатель, который до этого 20 минут толкался у прилавка, что уже вызвало подозрение, беспричинно напал на 46-летнего работника магазина и сначала консервной банкой, а потом осколком от разбитой бутылки причинил ему телесные повреждения в области головы и шеи. Потерпевший был доставлен в больницу, находится в реанимации", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Напавшего на продавца мужчину задержали сотрудники частной охраны. Мужчина находился в неадекватном состоянии. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, задержанный все время повторял "он торговал людьми". Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.
https://ria.ru/20240629/muzhchina-1956333216.html
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происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске мужчина избил продавца консервной банкой и осколком бутылки
В Омске неадекватный мужчина избил продавца консервной банкой и осколком бутылки