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ОДКБ отслеживает действия НАТО в Восточной Европе, заявил генсек - РИА Новости, 01.07.2024
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13:03 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/odkb-1956607886.html
ОДКБ отслеживает действия НАТО в Восточной Европе, заявил генсек
ОДКБ отслеживает действия НАТО в Восточной Европе, заявил генсек - РИА Новости, 01.07.2024
ОДКБ отслеживает действия НАТО в Восточной Европе, заявил генсек
Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в формате ОДКБ вопрос об усилении военной составляющей не рассматривается, но действия НАТО в Восточной Европе... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:03
2024-07-01T13:03
белоруссия
минск
восточная европа
имангали тасмагамбетов
одкб
нато
безопасность
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в формате ОДКБ вопрос об усилении военной составляющей не рассматривается, но действия НАТО в Восточной Европе отслеживаются. "Обстановка в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, безусловно, остается в фокусе внимания организации. Помимо активной проработки региональной проблематики внутри ОДКБ мы тесно взаимодействуем с соответствующими органами Беларуси и России", - сказал он в интервью белорусскому госагентству Белта. "В настоящее время в формате ОДКБ вопрос об усилении военной составляющей не рассматривается, но в организации созданы и функционируют эффективные механизмы согласования и принятия решений, что позволяет оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы", - сказал генсек. Он подчеркнул, что идет работа по совершенствованию использования тех сил и средств, которыми в настоящее время располагает организация. Генсек также рассказал, что ОДКБ не ставит перед собой цель стать противовесом какой-либо организации или стране. "В принципе, и организация, и ее члены выступают за отказ от блокового мышления, сокращающего возможности сотрудничества и зачастую существенно ограничивающего национальный суверенитет участников подобных объединений. При этом, разумеется, действия НАТО отслеживаются и анализируются", - подчеркнул Тасмагамбетов. По словам генсека, в ходе заседаний экспертов и представителей руководства государств-членов подробно обсуждаются все факторы, так или иначе влияющие на обстановку в зоне ответственности ОДКБ. При этом организация располагает возможностями оперативно принимать и реализовывать все необходимые решения с учетом интересов всех государств-членов, подчеркнул он. Тасмагамбетов рассказал о планах усилении прогнозно-аналитической составляющей в работе организации. "Усиление аналитической и прогнозной составляющей в работе ОДКБ, безусловно, было очень своевременной и важной инициативой (ее выдвинула Белоруссия – ред.). Мир становится более сложным, система международной безопасности подвергается серьезному напряжению, возникает необходимость тщательнее изучать различные факты и события, учитывать большее количество факторов для принятия более выверенных решений. Решая вопросы обеспечения коллективной безопасности, важно иметь возможность максимально контролировать ситуацию с целью предупреждения и превентивной нейтрализации вызовов и угроз", - отметил он. "Из числа сотрудников Секретариата ОДКБ было сформировано подразделение для ведения аналитической и прогнозной работы. Помимо ведения собственных исследований по актуальным вопросам, это подразделение тесно сотрудничает с ведущими мозговыми центрами государств-членов и ряда других стран. За последний период проведен ряд крупных конференций и экспертных дискуссий, в ходе которых обсуждался широкий круг актуальных проблем безопасности", - уточнил генсек. Он также позитивно оценил проведение в Минске в октябре 2023 года конференцию высокого уровня на тему "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". "Мы поддерживаем инициативу Минска, который намерен сделать эту конференцию ежегодной, и считаем, что она вполне может стать евразийской альтернативой Мюнхенской конференции по безопасности", - подчеркнул Тасмагамбетов.
https://ria.ru/20240606/nato-1950900121.html
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белоруссия, минск, восточная европа, имангали тасмагамбетов, одкб, нато, безопасность
Белоруссия, Минск, Восточная Европа, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, НАТО, Безопасность
ОДКБ отслеживает действия НАТО в Восточной Европе, заявил генсек

Генсек: ОДКБ не планирует военное усиление, но следит за НАТО в Восточной Европе

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкИмангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в формате ОДКБ вопрос об усилении военной составляющей не рассматривается, но действия НАТО в Восточной Европе отслеживаются.
"Обстановка в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, безусловно, остается в фокусе внимания организации. Помимо активной проработки региональной проблематики внутри ОДКБ мы тесно взаимодействуем с соответствующими органами Беларуси и России", - сказал он в интервью белорусскому госагентству Белта.
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"В настоящее время в формате ОДКБ вопрос об усилении военной составляющей не рассматривается, но в организации созданы и функционируют эффективные механизмы согласования и принятия решений, что позволяет оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы", - сказал генсек.
Он подчеркнул, что идет работа по совершенствованию использования тех сил и средств, которыми в настоящее время располагает организация.
Генсек также рассказал, что ОДКБ не ставит перед собой цель стать противовесом какой-либо организации или стране.
"В принципе, и организация, и ее члены выступают за отказ от блокового мышления, сокращающего возможности сотрудничества и зачастую существенно ограничивающего национальный суверенитет участников подобных объединений. При этом, разумеется, действия НАТО отслеживаются и анализируются", - подчеркнул Тасмагамбетов.
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По словам генсека, в ходе заседаний экспертов и представителей руководства государств-членов подробно обсуждаются все факторы, так или иначе влияющие на обстановку в зоне ответственности ОДКБ. При этом организация располагает возможностями оперативно принимать и реализовывать все необходимые решения с учетом интересов всех государств-членов, подчеркнул он.
Тасмагамбетов рассказал о планах усилении прогнозно-аналитической составляющей в работе организации. "Усиление аналитической и прогнозной составляющей в работе ОДКБ, безусловно, было очень своевременной и важной инициативой (ее выдвинула Белоруссия – ред.). Мир становится более сложным, система международной безопасности подвергается серьезному напряжению, возникает необходимость тщательнее изучать различные факты и события, учитывать большее количество факторов для принятия более выверенных решений. Решая вопросы обеспечения коллективной безопасности, важно иметь возможность максимально контролировать ситуацию с целью предупреждения и превентивной нейтрализации вызовов и угроз", - отметил он.
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"Из числа сотрудников Секретариата ОДКБ было сформировано подразделение для ведения аналитической и прогнозной работы. Помимо ведения собственных исследований по актуальным вопросам, это подразделение тесно сотрудничает с ведущими мозговыми центрами государств-членов и ряда других стран. За последний период проведен ряд крупных конференций и экспертных дискуссий, в ходе которых обсуждался широкий круг актуальных проблем безопасности", - уточнил генсек.
Он также позитивно оценил проведение в Минске в октябре 2023 года конференцию высокого уровня на тему "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". "Мы поддерживаем инициативу Минска, который намерен сделать эту конференцию ежегодной, и считаем, что она вполне может стать евразийской альтернативой Мюнхенской конференции по безопасности", - подчеркнул Тасмагамбетов.
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