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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:04
2024-07-01T23:04
2024-07-01T23:04
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петровский район
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.10 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее ведомство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240701/vsu-1956723026.html
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка два натовских снаряда