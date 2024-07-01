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При обстреле Шебекино пострадал водитель пожарного автомобиля - РИА Новости, 01.07.2024
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23:03 01.07.2024
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При обстреле Шебекино пострадал водитель пожарного автомобиля
При обстреле Шебекино пострадал водитель пожарного автомобиля - РИА Новости, 01.07.2024
При обстреле Шебекино пострадал водитель пожарного автомобиля
Водитель пожарного автомобиля пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области во время тушения пожара, он доставлен в больницу, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:03
2024-07-01T23:03
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Водитель пожарного автомобиля пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области во время тушения пожара, он доставлен в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Белгородской области при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России. В Шебекино огнеборцы ведомства тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра. Тогда на дежурный караул повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
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шебекино
белгородская область
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происшествия, шебекино, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обстреле Шебекино пострадал водитель пожарного автомобиля

МЧС: водитель пожарного автомобиля пострадал при повторном обстреле Шебекино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Водитель пожарного автомобиля пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области во время тушения пожара, он доставлен в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Белгородской области при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России. В Шебекино огнеборцы ведомства тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра. Тогда на дежурный караул повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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