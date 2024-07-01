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При обстреле Шебекино пострадал водитель пожарного автомобиля

При обстреле Шебекино пострадал водитель пожарного автомобиля - РИА Новости, 01.07.2024

При обстреле Шебекино пострадал водитель пожарного автомобиля

Водитель пожарного автомобиля пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области во время тушения пожара, он доставлен в больницу, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:03

2024-07-01T23:03

2024-07-01T23:03

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Водитель пожарного автомобиля пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области во время тушения пожара, он доставлен в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Белгородской области при повторном обстреле пострадал сотрудник МЧС России. В Шебекино огнеборцы ведомства тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра. Тогда на дежурный караул повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240305/pozhar-1931154141.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шебекино, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)