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Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/obstrel-1956743631.html
Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения
Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения - РИА Новости, 01.07.2024
Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения
Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, повреждены частные дома и несколько автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:56
2024-07-01T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
белгород
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БЕЛГРОД, 1 июл - РИА Новости. Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, повреждены частные дома и несколько автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Попадание неустановленного снаряда ВСУ пришлось на пустырь в микрорайоне Юго-Западный-2.1, повреждения получили частные дома и автомобиль. На месте работают пожарные и саперы. По словам местных жителей, минимум двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
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в мире, вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Белгород
Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения

ВСУ обстреляли юго-запад Белгорода, повреждены частные дома и несколько машин

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГРОД, 1 июл - РИА Новости. Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, повреждены частные дома и несколько автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
Попадание неустановленного снаряда ВСУ пришлось на пустырь в микрорайоне Юго-Западный-2.1, повреждения получили частные дома и автомобиль. На месте работают пожарные и саперы.
По словам местных жителей, минимум двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
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