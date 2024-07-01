https://ria.ru/20240701/obstrel-1956743631.html

Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения

Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения - РИА Новости, 01.07.2024

Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения

Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, повреждены частные дома и несколько автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:56

2024-07-01T20:56

2024-07-01T20:56

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937278714_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fca57e3268541f44a93183e141368c35.jpg

БЕЛГРОД, 1 июл - РИА Новости. Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, повреждены частные дома и несколько автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Попадание неустановленного снаряда ВСУ пришлось на пустырь в микрорайоне Юго-Западный-2.1, повреждения получили частные дома и автомобиль. На месте работают пожарные и саперы. По словам местных жителей, минимум двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, белгород