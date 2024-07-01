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Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения
Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения - РИА Новости, 01.07.2024
Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения
Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, повреждены частные дома и несколько автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:56
2024-07-01T20:56
2024-07-01T20:56
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БЕЛГРОД, 1 июл - РИА Новости. Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, повреждены частные дома и несколько автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Попадание неустановленного снаряда ВСУ пришлось на пустырь в микрорайоне Юго-Западный-2.1, повреждения получили частные дома и автомобиль. На месте работают пожарные и саперы. По словам местных жителей, минимум двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
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в мире, вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Белгород
Юго-запад Белгорода подвергся обстрелу ВСУ, есть повреждения
ВСУ обстреляли юго-запад Белгорода, повреждены частные дома и несколько машин