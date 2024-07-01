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ВСУ обстреляли из танка село Богдановское в Харьковской области

ВСУ обстреляли из танка село Богдановское в Харьковской области - РИА Новости, 01.07.2024

ВСУ обстреляли из танка село Богдановское в Харьковской области

Украинские военные обстреляли село Богдановское Харьковской области из танка, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:41

2024-07-01T14:41

2024-07-01T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Богдановское Харьковской области из танка, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Украинские боевики нанесли более десяти ударов из танка по селу Богдановское Харьковской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения чудом удалось избежать", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ также стали больше применять БПЛА во всех прифронтовых селах на купянском направлении.

харьковская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины