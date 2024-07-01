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ВСУ обстреляли из танка село Богдановское в Харьковской области
ВСУ обстреляли из танка село Богдановское в Харьковской области - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ обстреляли из танка село Богдановское в Харьковской области
Украинские военные обстреляли село Богдановское Харьковской области из танка, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:41
2024-07-01T14:41
2024-07-01T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Богдановское Харьковской области из танка, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Украинские боевики нанесли более десяти ударов из танка по селу Богдановское Харьковской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения чудом удалось избежать", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ также стали больше применять БПЛА во всех прифронтовых селах на купянском направлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли из танка село Богдановское в Харьковской области
Ганчев: ВСУ нанесли более 10 ударов из танка по селу Богдановское под Харьковом