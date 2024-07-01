https://ria.ru/20240701/obstrel-1956546204.html

При обстреле поселка Владимировка в ДНР со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле поселка Владимировка в ДНР со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 01.07.2024

При обстреле поселка Владимировка в ДНР со стороны ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками поселка Владимировка в ДНР, сообщает диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T07:36

2024-07-01T07:36

2024-07-01T07:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками поселка Владимировка в ДНР, сообщает диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района. "Диспетчерская служба информирует: вчера, 30.06.2024, в следствии обстрела населенного пункта Владимировка погибла женщина 1942 года рождения. Уважаемые граждане, будьте осторожны и берегите себя", - написала служба в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240630/obstrel-1956497465.html

донецкая народная республика

волновахский район

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донецкая народная республика, волновахский район, в мире