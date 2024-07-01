https://ria.ru/20240701/obstrel-1956546204.html
При обстреле поселка Владимировка в ДНР со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле поселка Владимировка в ДНР со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 01.07.2024
При обстреле поселка Владимировка в ДНР со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками поселка Владимировка в ДНР, сообщает диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T07:36
2024-07-01T07:36
2024-07-01T07:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками поселка Владимировка в ДНР, сообщает диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района. "Диспетчерская служба информирует: вчера, 30.06.2024, в следствии обстрела населенного пункта Владимировка погибла женщина 1942 года рождения. Уважаемые граждане, будьте осторожны и берегите себя", - написала служба в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240630/obstrel-1956497465.html
донецкая народная республика
волновахский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, волновахский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, В мире
При обстреле поселка Владимировка в ДНР со стороны ВСУ погибла женщина
В ДНР сообщили о гибели женщины при обстреле Владимировки со стороны ВСУ