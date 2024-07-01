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Россиян начнут информировать о накоплениях в НПФ - РИА Новости, 01.07.2024
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00:19 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/npf-1956527174.html
Россиян начнут информировать о накоплениях в НПФ
Россиян начнут информировать о накоплениях в НПФ - РИА Новости, 01.07.2024
Россиян начнут информировать о накоплениях в НПФ
Социальный фонд России будет информировать россиян о состоянии их пенсионных счетов в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), свидетельствует федеральный... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:19
2024-07-01T00:19
общество
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Социальный фонд России будет информировать россиян о состоянии их пенсионных счетов в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), свидетельствует федеральный закон о порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений. "Фонд пенсионного и социального страхования РФ обеспечивает информирование застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений", - говорится в документе. На сайте фонда объяснили, что он будет информировать россиян об их накоплениях в негосударственных фондах. Клиенты негосударственных пенсионных фондов получат информацию о суммах накоплений и имеющихся правах на выплаты. Информировать будут женщин от 40 лет и мужчин от 45 лет раз в три года. Первые такие уведомления разошлют с 1 июля по 31 декабря в личные кабинеты "Госуслуг". Кроме того, с 1 июля россияне смогут подать заявление о разовом взносе по договору долгосрочных сбережений и уведомление об отказе от перевода пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса через "Госуслуги", свидетельствует федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
https://ria.ru/20240630/pensii-1956391637.html
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общество, россия
Общество, Россия
Россиян начнут информировать о накоплениях в НПФ

Соцфонд начнет информировать россиян об их накоплениях в НПФ с 1 июля

© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Отделение Социального фонда России
Отделение Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Отделение Социального фонда России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Социальный фонд России будет информировать россиян о состоянии их пенсионных счетов в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), свидетельствует федеральный закон о порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений.
"Фонд пенсионного и социального страхования РФ обеспечивает информирование застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений", - говорится в документе.
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На сайте фонда объяснили, что он будет информировать россиян об их накоплениях в негосударственных фондах. Клиенты негосударственных пенсионных фондов получат информацию о суммах накоплений и имеющихся правах на выплаты.
Информировать будут женщин от 40 лет и мужчин от 45 лет раз в три года. Первые такие уведомления разошлют с 1 июля по 31 декабря в личные кабинеты "Госуслуг".
Кроме того, с 1 июля россияне смогут подать заявление о разовом взносе по договору долгосрочных сбережений и уведомление об отказе от перевода пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса через "Госуслуги", свидетельствует федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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