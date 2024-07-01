https://ria.ru/20240701/nepogoda-1956738442.html

Беглов призвал петербуржцев минимизировать перемещения из-за непогоды

Беглов призвал петербуржцев минимизировать перемещения из-за непогоды - РИА Новости, 01.07.2024

Беглов призвал петербуржцев минимизировать перемещения из-за непогоды

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей минимизировать перемещения по городу из-за непогоды, по возможности оставаться дома. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:09

2024-07-01T20:09

2024-07-01T20:09

санкт-петербург

александр беглов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей минимизировать перемещения по городу из-за непогоды, по возможности оставаться дома. "В связи с погодными условиями прошу петербуржцев минимизировать перемещения по городу. МЧС предупреждало о ливнях, грозах и усилении ветра до 27 метров секунду. Синоптики сообщают, что затишье, которое мы видим прямо сейчас – временное. По возможности оставайтесь дома, берегите себя", - написал он в своем Telegram-канале Беглов отметил, что городские службы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды. Ранее сильный шквалистый ветер, который ближе к вечеру пришел на смену жаре в Санкт-Петербурге, повалил кран на стройплощадке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Невского района, на территории которого это произошло.

https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)