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Россия проведет в СБ ООН заседания по Сирии, Йемену и Ливану - РИА Новости, 01.07.2024
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19:46 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956734825.html
Россия проведет в СБ ООН заседания по Сирии, Йемену и Ливану
Россия проведет в СБ ООН заседания по Сирии, Йемену и Ливану - РИА Новости, 01.07.2024
Россия проведет в СБ ООН заседания по Сирии, Йемену и Ливану
Россия за время председательства в СБ ООН проведет заседания по Сирии, Йемену и Ливану, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:46
2024-07-01T19:46
в мире
россия
сирия
йемен
василий небензя
гейр педерсен
сергей лавров
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ООН, 1 июл – РИА Новости. Россия за время председательства в СБ ООН проведет заседания по Сирии, Йемену и Ливану, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Как отметил российский дипломат в ходе пресс-конференции, на 22 июля запланированы брифинг и консультации СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии. Докладчиком выступит спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. На следующий день, 23 июля, запланированы брифинг и консультации по Йемену, а 24 июля пройдут консультации по Ливану. Первого июля председательство в СБ ООН перешло к России. Как отмечали в МИД РФ, в ходе этого месяца, в частности, пройдут открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства", 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, 19 июля - дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20240701/lavrov-1956676939.html
https://ria.ru/20240701/peskov-1956595654.html
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в мире, россия, сирия, йемен, василий небензя, гейр педерсен, сергей лавров, оон, одкб, снг
В мире, Россия, Сирия, Йемен, Василий Небензя, Гейр Педерсен, Сергей Лавров, ООН, ОДКБ, СНГ
Россия проведет в СБ ООН заседания по Сирии, Йемену и Ливану

Небензя: Россия проведет в Совбезе ООН заседания по Сирии, Йемену и Ливану

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 июл – РИА Новости. Россия за время председательства в СБ ООН проведет заседания по Сирии, Йемену и Ливану, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Как отметил российский дипломат в ходе пресс-конференции, на 22 июля запланированы брифинг и консультации СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии. Докладчиком выступит спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля
Вчера, 16:45
На следующий день, 23 июля, запланированы брифинг и консультации по Йемену, а 24 июля пройдут консультации по Ливану.
Первого июля председательство в СБ ООН перешло к России. Как отмечали в МИД РФ, в ходе этого месяца, в частности, пройдут открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства", 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, 19 июля - дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.
Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Россия привержена своим обязательствам в Совбезе ООН, заявил Песков
Вчера, 12:29
 
В миреРоссияСирияЙеменВасилий НебензяГейр ПедерсенСергей ЛавровООНОДКБСНГ
 
 
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