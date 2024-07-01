https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956734825.html

Россия проведет в СБ ООН заседания по Сирии, Йемену и Ливану

Россия проведет в СБ ООН заседания по Сирии, Йемену и Ливану - РИА Новости, 01.07.2024

Россия проведет в СБ ООН заседания по Сирии, Йемену и Ливану

Россия за время председательства в СБ ООН проведет заседания по Сирии, Йемену и Ливану, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:46

2024-07-01T19:46

2024-07-01T19:46

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ООН, 1 июл – РИА Новости. Россия за время председательства в СБ ООН проведет заседания по Сирии, Йемену и Ливану, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Как отметил российский дипломат в ходе пресс-конференции, на 22 июля запланированы брифинг и консультации СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии. Докладчиком выступит спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. На следующий день, 23 июля, запланированы брифинг и консультации по Йемену, а 24 июля пройдут консультации по Ливану. Первого июля председательство в СБ ООН перешло к России. Как отмечали в МИД РФ, в ходе этого месяца, в частности, пройдут открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства", 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, 19 июля - дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20240701/lavrov-1956676939.html

https://ria.ru/20240701/peskov-1956595654.html

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в мире, россия, сирия, йемен, василий небензя, гейр педерсен, сергей лавров, оон, одкб, снг