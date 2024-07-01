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В России научили роботов быстро удалять дефектные детали с конвейера - РИА Новости, 01.07.2024
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Наука
 
09:00 01.07.2024 (обновлено: 09:31 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/nauka-1956047019.html
В России научили роботов быстро удалять дефектные детали с конвейера
В России научили роботов быстро удалять дефектные детали с конвейера - РИА Новости, 01.07.2024
В России научили роботов быстро удалять дефектные детали с конвейера
Программу быстрого и эффективного распознавания дефектных деталей и их удаления с конвейера роботами-манипуляторами предложили ученые СКФУ в составе... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:00
2024-07-01T09:31
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
северо-кавказский федеральный университет
ставрополь
роботы
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Программу быстрого и эффективного распознавания дефектных деталей и их удаления с конвейера роботами-манипуляторами предложили ученые СКФУ в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены на конференции IEEE 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering.Как пояснили специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), роботы-манипуляторы обеспечивают качество многократно повторяющихся или быстрых операций, а также незаменимы в условиях вредного производства."Нужен специальный алгоритм, чтобы робот-манипулятор в процессе работы корректировал свои действия и самообучался. Для этого мы используем процесс машинного обучения", — пояснила один из авторов исследования, доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян.Коллектив ученых СКФУ и Санкт-Петербургского горного университета разработал программу, которая помогает роботу-манипулятору распознавать деталь на конвейере, определять ее дефект, а затем быстро удалять деталь с ленты."Самое сложное в такой задаче – определить временной промежуток, отведенный на эти три операции. Далее необходимо добиться, чтобы время, отведенное на обработку одного объекта, было постоянным", — рассказала Мартиросян.По ее словам, для управления роботами используется платформа, которая позволяет наладить взаимодействие между системами компьютерного зрения и механикой робота. При разработке алгоритма используется язык программирования Python. В будущем ученые планируют расширять типы распознаваемых роботами-манипуляторами объектов.
https://ria.ru/20240611/nauka-1952010138.html
https://ria.ru/20231219/roboty-1916622313.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, роботы
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Роботы

В России научили роботов быстро удалять дефектные детали с конвейера

© iStock.com / SweetBunFactoryПредприятие
Предприятие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / SweetBunFactory
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Программу быстрого и эффективного распознавания дефектных деталей и их удаления с конвейера роботами-манипуляторами предложили ученые СКФУ в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены на конференции IEEE 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering.
Как пояснили специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), роботы-манипуляторы обеспечивают качество многократно повторяющихся или быстрых операций, а также незаменимы в условиях вредного производства.
«
"Нужен специальный алгоритм, чтобы робот-манипулятор в процессе работы корректировал свои действия и самообучался. Для этого мы используем процесс машинного обучения", — пояснила один из авторов исследования, доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян.
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Коллектив ученых СКФУ и Санкт-Петербургского горного университета разработал программу, которая помогает роботу-манипулятору распознавать деталь на конвейере, определять ее дефект, а затем быстро удалять деталь с ленты.
"Самое сложное в такой задаче – определить временной промежуток, отведенный на эти три операции. Далее необходимо добиться, чтобы время, отведенное на обработку одного объекта, было постоянным", — рассказала Мартиросян.
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По ее словам, для управления роботами используется платформа, которая позволяет наладить взаимодействие между системами компьютерного зрения и механикой робота. При разработке алгоритма используется язык программирования Python. В будущем ученые планируют расширять типы распознаваемых роботами-манипуляторами объектов.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияСеверо-Кавказский федеральный университетСтавропольРоботы
 
 
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