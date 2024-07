https://ria.ru/20240701/nauka-1956047019.html

В России научили роботов быстро удалять дефектные детали с конвейера

2024-07-01T09:00

2024-07-01T09:00

2024-07-01T09:31

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

северо-кавказский федеральный университет

ставрополь

роботы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956050637_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_41971786c1514172bd305538530d2349.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Программу быстрого и эффективного распознавания дефектных деталей и их удаления с конвейера роботами-манипуляторами предложили ученые СКФУ в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены на конференции IEEE 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering.Как пояснили специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), роботы-манипуляторы обеспечивают качество многократно повторяющихся или быстрых операций, а также незаменимы в условиях вредного производства."Нужен специальный алгоритм, чтобы робот-манипулятор в процессе работы корректировал свои действия и самообучался. Для этого мы используем процесс машинного обучения", — пояснила один из авторов исследования, доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян.Коллектив ученых СКФУ и Санкт-Петербургского горного университета разработал программу, которая помогает роботу-манипулятору распознавать деталь на конвейере, определять ее дефект, а затем быстро удалять деталь с ленты."Самое сложное в такой задаче – определить временной промежуток, отведенный на эти три операции. Далее необходимо добиться, чтобы время, отведенное на обработку одного объекта, было постоянным", — рассказала Мартиросян.По ее словам, для управления роботами используется платформа, которая позволяет наладить взаимодействие между системами компьютерного зрения и механикой робота. При разработке алгоритма используется язык программирования Python. В будущем ученые планируют расширять типы распознаваемых роботами-манипуляторами объектов.

россия

ставрополь

Новости

наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, роботы