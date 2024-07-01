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В Кремле осудили дискриминацию российских СМИ со стороны НАТО - РИА Новости, 01.07.2024
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12:16 01.07.2024 (обновлено: 12:29 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/nato-1956589162.html
В Кремле осудили дискриминацию российских СМИ со стороны НАТО
В Кремле осудили дискриминацию российских СМИ со стороны НАТО - РИА Новости, 01.07.2024
В Кремле осудили дискриминацию российских СМИ со стороны НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ущемлением прав российских журналистов отказ НАТО в аккредитации на июльский саммит в Вашингтоне, в Кремле... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:16
2024-07-01T12:29
россия
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дмитрий песков
вашингтон (штат)
политика
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ущемлением прав российских журналистов отказ НАТО в аккредитации на июльский саммит в Вашингтоне, в Кремле отметили, что и не ждут от НАТО соблюдения принципов информационной открытости и транспарентности."Безусловно, это ущемление прав представителей СМИ. Безусловно это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие службы Североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении средств массовой информации по страновой принадлежности, что является абсолютно недопустимым и противоречит всем нормам и принципам информационной открытости и транспарентности. Ну, хотя, ни того ни другого от этого альянса мы не ждем. Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отказе в аккредитации журналистов "Известий" на саммит НАТО.
https://ria.ru/20240701/peskov-1956594576.html
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россия, нато, дмитрий песков, вашингтон (штат), политика, в мире
Россия, НАТО, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), Политика, В мире
В Кремле осудили дискриминацию российских СМИ со стороны НАТО

Песков: РФ не ждет от НАТО открытости и осуждает дискриминацию российских СМИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ущемлением прав российских журналистов отказ НАТО в аккредитации на июльский саммит в Вашингтоне, в Кремле отметили, что и не ждут от НАТО соблюдения принципов информационной открытости и транспарентности.
"Безусловно, это ущемление прав представителей СМИ. Безусловно это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие службы Североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении средств массовой информации по страновой принадлежности, что является абсолютно недопустимым и противоречит всем нормам и принципам информационной открытости и транспарентности. Ну, хотя, ни того ни другого от этого альянса мы не ждем. Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отказе в аккредитации журналистов "Известий" на саммит НАТО.
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