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"Это феномен": в Польше признали превосходство России в ключевой сфере - РИА Новости, 01.07.2024
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12:24 01.07.2024 (обновлено: 13:22 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/mp-1956594071.html
"Это феномен": в Польше признали превосходство России в ключевой сфере
"Это феномен": в Польше признали превосходство России в ключевой сфере - РИА Новости, 01.07.2024
"Это феномен": в Польше признали превосходство России в ключевой сфере
Темпы развития России выше, чем у стран, которые приняли против нее экономические санкции, пишет обозреватель Myśl Polska Анджей Шчещняк. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:24
2024-07-01T13:22
россия
польша
украина
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Темпы развития России выше, чем у стран, которые приняли против нее экономические санкции, пишет обозреватель Myśl Polska Анджей Шчещняк."Мы наблюдаем феномен экономики, которая выдержала удар и развивается быстрее, чем те, кто объявил ей экономическую войну", — отметил он.Шчещняк поразился эффекту, который западные санкции оказали на Россию: последние экономические показатели страны удивительно высоки. Так, например, в прошлом году ВВП России вырос на 3,6 процента, подчеркнул он. Эксперт напомнил, что Запад, закрывший доступ к своей продукции, в итоге сам понес крупные потери.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956554423.html
https://ria.ru/20240701/polsha-1956562477.html
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россия, польша, украина, владимир путин
Россия, Польша, Украина, Владимир Путин
"Это феномен": в Польше признали превосходство России в ключевой сфере

MP: Россия развивается быстрее, чем принявшие против нее санкции страны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБольшой Каменный мост
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Большой Каменный мост. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Темпы развития России выше, чем у стран, которые приняли против нее экономические санкции, пишет обозреватель Myśl Polska Анджей Шчещняк.
"Мы наблюдаем феномен экономики, которая выдержала удар и развивается быстрее, чем те, кто объявил ей экономическую войну", — отметил он.
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Шчещняк поразился эффекту, который западные санкции оказали на Россию: последние экономические показатели страны удивительно высоки. Так, например, в прошлом году ВВП России вырос на 3,6 процента, подчеркнул он. Эксперт напомнил, что Запад, закрывший доступ к своей продукции, в итоге сам понес крупные потери.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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