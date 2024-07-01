https://ria.ru/20240701/mp-1956594071.html

"Это феномен": в Польше признали превосходство России в ключевой сфере

"Это феномен": в Польше признали превосходство России в ключевой сфере - РИА Новости, 01.07.2024

"Это феномен": в Польше признали превосходство России в ключевой сфере

Темпы развития России выше, чем у стран, которые приняли против нее экономические санкции, пишет обозреватель Myśl Polska Анджей Шчещняк. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:24

2024-07-01T12:24

2024-07-01T13:22

россия

польша

украина

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Темпы развития России выше, чем у стран, которые приняли против нее экономические санкции, пишет обозреватель Myśl Polska Анджей Шчещняк."Мы наблюдаем феномен экономики, которая выдержала удар и развивается быстрее, чем те, кто объявил ей экономическую войну", — отметил он.Шчещняк поразился эффекту, который западные санкции оказали на Россию: последние экономические показатели страны удивительно высоки. Так, например, в прошлом году ВВП России вырос на 3,6 процента, подчеркнул он. Эксперт напомнил, что Запад, закрывший доступ к своей продукции, в итоге сам понес крупные потери.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956554423.html

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россия, польша, украина, владимир путин