https://ria.ru/20240701/moskva-1956620889.html

На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль

На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль - РИА Новости, 01.07.2024

На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль

Поливомоечная машина вспыхнула на Кутузовском проспекте в Москве, пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:44

2024-07-01T13:44

2024-07-01T13:44

происшествия

кутузовский проспект

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поливомоечная машина вспыхнула на Кутузовском проспекте в Москве, пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе дома номер 30 на Кутузовском проспекте загорелся поливомоечный автомобиль", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия были перекрыты три полосы для движения транспорта. "Пожар потушен на площади шесть квадратных метров, пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240621/mchs-1954497043.html

https://ria.ru/20231004/moskva-1900356897.html

кутузовский проспект

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кутузовский проспект, москва