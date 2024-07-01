https://ria.ru/20240701/moskva-1956620889.html
На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль
На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль - РИА Новости, 01.07.2024
На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль
Поливомоечная машина вспыхнула на Кутузовском проспекте в Москве, пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:44
2024-07-01T13:44
2024-07-01T13:44
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поливомоечная машина вспыхнула на Кутузовском проспекте в Москве, пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе дома номер 30 на Кутузовском проспекте загорелся поливомоечный автомобиль", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия были перекрыты три полосы для движения транспорта. "Пожар потушен на площади шесть квадратных метров, пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240621/mchs-1954497043.html
https://ria.ru/20231004/moskva-1900356897.html
кутузовский проспект
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль
В Москве вспыхнула поливомоечная машина, пожар удалось оперативно потушить
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поливомоечная машина вспыхнула на Кутузовском проспекте в Москве, пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе дома номер 30 на Кутузовском проспекте загорелся поливомоечный автомобиль", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия были перекрыты три полосы для движения транспорта.
"Пожар потушен на площади шесть квадратных метров, пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.