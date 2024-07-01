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На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль - РИА Новости, 01.07.2024
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13:44 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/moskva-1956620889.html
На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль
На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль - РИА Новости, 01.07.2024
На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль
Поливомоечная машина вспыхнула на Кутузовском проспекте в Москве, пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:44
2024-07-01T13:44
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поливомоечная машина вспыхнула на Кутузовском проспекте в Москве, пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе дома номер 30 на Кутузовском проспекте загорелся поливомоечный автомобиль", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия были перекрыты три полосы для движения транспорта. "Пожар потушен на площади шесть квадратных метров, пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240621/mchs-1954497043.html
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кутузовский проспект
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
На Кутузовском проспекте в Москве загорелся поливомоечный автомобиль

В Москве вспыхнула поливомоечная машина, пожар удалось оперативно потушить

© РИА Новости / Виктор Вытольский | Перейти в медиабанкПожарные расчеты МЧС
Пожарные расчеты МЧС - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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Пожарные расчеты МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поливомоечная машина вспыхнула на Кутузовском проспекте в Москве, пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе дома номер 30 на Кутузовском проспекте загорелся поливомоечный автомобиль", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, в результате происшествия были перекрыты три полосы для движения транспорта.
"Пожар потушен на площади шесть квадратных метров, пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.
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ПроисшествияКутузовский проспектМосква
 
 
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