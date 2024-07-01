https://ria.ru/20240701/moskva-1956605085.html

Новый сезон фестиваля "Московское чаепитие" пройдет в столице с 1 июля

Новый сезон фестиваля "Московское чаепитие" пройдет в столице с 1 июля - РИА Новости, 01.07.2024

Новый сезон фестиваля "Московское чаепитие" пройдет в столице с 1 июля

Фестиваль "Московское чаепитие" пройдет в столице с 1 июля по 15 сентября, ведущую роль в нем отвели ледяному чаю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:52

2024-07-01T12:52

2024-07-01T13:02

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коммерческая недвижимость

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фестиваль "Московское чаепитие" пройдет в столице с 1 июля по 15 сентября, ведущую роль в нем отвели ледяному чаю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. "Фестиваль "Московское чаепитие" возвращается 1 июля и продлится до 15 сентября… Как и зимой, к фестивалю присоединились московские кафе и рестораны, подготовившие специальные меню к "Московскому завтраку". Ведущую роль отвели ледяному московскому чаю", - написал он. Глава города уточнил, что сердцем фестиваля вновь станет Тверская площадь. Здесь каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 и до 21:00 театрализованные представления будут погружать зрителей в атмосферу XVIII, XIX и XX веков. Площадь также станет флагманской площадкой ледяного московского чая. "А еще ежедневно в ресторанах и отелях города можно заказать специальный чайный сет "Московское чаепитие". В такие сеты входят напиток и различные московские угощения к чаю. Гости отелей и ресторанов смогут не только насладиться чаепитием, но и познакомиться с гастрономическими традициями Москвы", - добавил Собянин. Также гости фестиваля с помощью сервиса "Активный гражданин" смогут выбрать наиболее подходящий к фирменному торту "Москва" купаж чая. Каждый желающий с 1 июля может бесплатно продегустировать чайные купажи на Тверской площади, а со 2 июля - на любых других площадках проекта. Голосование осуществляется через QR-код, размещенный на дегустационных площадках.

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общество, коммерческая недвижимость, москва, сергей собянин