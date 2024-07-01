Ориентация на Сибирь дает новые возможности экономике Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 1 июл – РИА Новости. Модернизация транспортной инфраструктуры России и создание новых коридоров на Восток будут способствовать дальнейшему развитию Тюменской области, считает глава региона Александр Моор.
Тренды развития российской, и в том числе тюменской, экономики обсудили в Тюмени на очередных губернаторских чтениях, где основным спикером выступил кандидат экономических наук, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По словам эксперта, в условиях торможения развития топливно-энергетического комплекса новыми драйверами (механизмами) роста экономики может стать опережающее развитие российских регионов.
В частности, ориентация на Сибирь открывает большие перспективы для экономического роста страны. Моор считает, что для Тюменской области это дает новые экономические возможности. По словам губернатора, модернизация транспортной инфраструктуры в России и создание коридоров на Восток даст новые возможности для развития Тюменской области.
"Каждый раз, когда наша страна поворачивала в Сибирь, это было выгодно для Тюмени. Так было 400 лет назад, когда был основан наш город. То же самое происходило во второй половине ХХ века, когда осваивалась Западная Сибирь. И если в очередной раз такая стратегия будет реализована, мы снова готовы стать пионерами. Для нас открываются новые большие возможности", - говорится в заявлении Моора.
Помимо этого, в числе важных направлений развития региона стали превращение Тюмени в инжиниринговый центр разработки новых импортозамещающих инновационных технологий для нефтегазового комплекса, увеличение объемов переработки газа на предприятиях "Сибура" и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики.
"Это подтверждает правильность стратегии, направленной на развитие вузов и создание в Тюмени современного межуниверситетского кампуса, который строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - добавил губернатор.