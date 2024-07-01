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Ориентация на Сибирь дает новые возможности экономике Тюменской области - РИА Новости, 01.07.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
10:24 01.07.2024 (обновлено: 10:26 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/moor-1956560887.html
Ориентация на Сибирь дает новые возможности экономике Тюменской области
Ориентация на Сибирь дает новые возможности экономике Тюменской области - РИА Новости, 01.07.2024
Ориентация на Сибирь дает новые возможности экономике Тюменской области
Модернизация транспортной инфраструктуры России и создание новых коридоров на Восток будут способствовать дальнейшему развитию Тюменской области, считает глава... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:24
2024-07-01T10:26
тюменская область
александр моор
тюмень
андрей клепач
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ТЮМЕНЬ, 1 июл – РИА Новости. Модернизация транспортной инфраструктуры России и создание новых коридоров на Восток будут способствовать дальнейшему развитию Тюменской области, считает глава региона Александр Моор. Тренды развития российской, и в том числе тюменской, экономики обсудили в Тюмени на очередных губернаторских чтениях, где основным спикером выступил кандидат экономических наук, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По словам эксперта, в условиях торможения развития топливно-энергетического комплекса новыми драйверами (механизмами) роста экономики может стать опережающее развитие российских регионов. В частности, ориентация на Сибирь открывает большие перспективы для экономического роста страны. Моор считает, что для Тюменской области это дает новые экономические возможности. По словам губернатора, модернизация транспортной инфраструктуры в России и создание коридоров на Восток даст новые возможности для развития Тюменской области. "Каждый раз, когда наша страна поворачивала в Сибирь, это было выгодно для Тюмени. Так было 400 лет назад, когда был основан наш город. То же самое происходило во второй половине ХХ века, когда осваивалась Западная Сибирь. И если в очередной раз такая стратегия будет реализована, мы снова готовы стать пионерами. Для нас открываются новые большие возможности", - говорится в заявлении Моора. Помимо этого, в числе важных направлений развития региона стали превращение Тюмени в инжиниринговый центр разработки новых импортозамещающих инновационных технологий для нефтегазового комплекса, увеличение объемов переработки газа на предприятиях "Сибура" и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики. "Это подтверждает правильность стратегии, направленной на развитие вузов и создание в Тюмени современного межуниверситетского кампуса, который строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240619/posevnaya-1953912042.html
https://ria.ru/20240619/posevnaya-1953912042.html
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александр моор, тюмень, андрей клепач
Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Андрей Клепач

Ориентация на Сибирь дает новые возможности экономике Тюменской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 июл – РИА Новости. Модернизация транспортной инфраструктуры России и создание новых коридоров на Восток будут способствовать дальнейшему развитию Тюменской области, считает глава региона Александр Моор.
Тренды развития российской, и в том числе тюменской, экономики обсудили в Тюмени на очередных губернаторских чтениях, где основным спикером выступил кандидат экономических наук, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По словам эксперта, в условиях торможения развития топливно-энергетического комплекса новыми драйверами (механизмами) роста экономики может стать опережающее развитие российских регионов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию
19 июня, 11:49
В частности, ориентация на Сибирь открывает большие перспективы для экономического роста страны. Моор считает, что для Тюменской области это дает новые экономические возможности. По словам губернатора, модернизация транспортной инфраструктуры в России и создание коридоров на Восток даст новые возможности для развития Тюменской области.
"Каждый раз, когда наша страна поворачивала в Сибирь, это было выгодно для Тюмени. Так было 400 лет назад, когда был основан наш город. То же самое происходило во второй половине ХХ века, когда осваивалась Западная Сибирь. И если в очередной раз такая стратегия будет реализована, мы снова готовы стать пионерами. Для нас открываются новые большие возможности", - говорится в заявлении Моора.
Помимо этого, в числе важных направлений развития региона стали превращение Тюмени в инжиниринговый центр разработки новых импортозамещающих инновационных технологий для нефтегазового комплекса, увеличение объемов переработки газа на предприятиях "Сибура" и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики.
"Это подтверждает правильность стратегии, направленной на развитие вузов и создание в Тюмени современного межуниверситетского кампуса, который строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - добавил губернатор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию
19 июня, 11:49
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменьАндрей Клепач
 
 
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