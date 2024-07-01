https://ria.ru/20240701/moor-1956560887.html

Ориентация на Сибирь дает новые возможности экономике Тюменской области

Ориентация на Сибирь дает новые возможности экономике Тюменской области - РИА Новости, 01.07.2024

Ориентация на Сибирь дает новые возможности экономике Тюменской области

Модернизация транспортной инфраструктуры России и создание новых коридоров на Восток будут способствовать дальнейшему развитию Тюменской области, считает глава... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:24

2024-07-01T10:24

2024-07-01T10:26

тюменская область

александр моор

тюмень

андрей клепач

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ТЮМЕНЬ, 1 июл – РИА Новости. Модернизация транспортной инфраструктуры России и создание новых коридоров на Восток будут способствовать дальнейшему развитию Тюменской области, считает глава региона Александр Моор. Тренды развития российской, и в том числе тюменской, экономики обсудили в Тюмени на очередных губернаторских чтениях, где основным спикером выступил кандидат экономических наук, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По словам эксперта, в условиях торможения развития топливно-энергетического комплекса новыми драйверами (механизмами) роста экономики может стать опережающее развитие российских регионов. В частности, ориентация на Сибирь открывает большие перспективы для экономического роста страны. Моор считает, что для Тюменской области это дает новые экономические возможности. По словам губернатора, модернизация транспортной инфраструктуры в России и создание коридоров на Восток даст новые возможности для развития Тюменской области. "Каждый раз, когда наша страна поворачивала в Сибирь, это было выгодно для Тюмени. Так было 400 лет назад, когда был основан наш город. То же самое происходило во второй половине ХХ века, когда осваивалась Западная Сибирь. И если в очередной раз такая стратегия будет реализована, мы снова готовы стать пионерами. Для нас открываются новые большие возможности", - говорится в заявлении Моора. Помимо этого, в числе важных направлений развития региона стали превращение Тюмени в инжиниринговый центр разработки новых импортозамещающих инновационных технологий для нефтегазового комплекса, увеличение объемов переработки газа на предприятиях "Сибура" и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики. "Это подтверждает правильность стратегии, направленной на развитие вузов и создание в Тюмени современного межуниверситетского кампуса, который строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240619/posevnaya-1953912042.html

https://ria.ru/20240619/posevnaya-1953912042.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, тюмень, андрей клепач