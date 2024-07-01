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Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 620 солдат ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
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13:29 01.07.2024 (обновлено: 13:48 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/mo-1956615580.html
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 620 солдат ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 620 солдат ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 620 солдат ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:29
2024-07-01T13:48
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 114-й, 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное Донецкой народной республики. Отражена атака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 12 автомобилей.Кроме того, по информации Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, в мире, часов яр
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Часов Яр
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 620 солдат ВСУ

МО: бойцы "Юга" отразили контратаку, уничтожили до 620 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 114-й, 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное Донецкой народной республики. Отражена атака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 12 автомобилей.
Кроме того, по информации Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
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