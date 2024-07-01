https://ria.ru/20240701/mishustin-1956564589.html
Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы
Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы - РИА Новости, 01.07.2024
Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы
Правительство РФ распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:44
2024-07-01T10:44
2024-07-01T10:44
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В ходе совещания Мишустин напомнил, что в рамках программы в регионах РФ строится жилье, создается инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются региональные и местные дороги, строятся и модернизируются социальные объекты, создаются условия для занятий спортом. В текущем году в бюджете предусмотрено 70 миллиардов рублей на эти цели, сейчас их получают 85 регионов, подчеркнул премьер. "Конечно, эти возможности должны быть у всех российских субъектов. Поэтому мы, соответственно, распространим действие программы на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев. В том числе, что очень важно, по созданию новых рабочих мест", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что соответствующее финансирование для сельских территорий в новых регионах РФ должно быть предусмотрено в федеральном бюджете и на 2025 год.
https://ria.ru/20240624/mishustin-1955131020.html
https://ria.ru/20240625/trenery-1955463683.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин
Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы
Мишустин: программу развития сельских территорий распространят на новые регионы
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
В ходе совещания Мишустин
напомнил, что в рамках программы в регионах РФ строится жилье, создается инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются региональные и местные дороги, строятся и модернизируются социальные объекты, создаются условия для занятий спортом. В текущем году в бюджете предусмотрено 70 миллиардов рублей на эти цели, сейчас их получают 85 регионов, подчеркнул премьер.
"Конечно, эти возможности должны быть у всех российских субъектов. Поэтому мы, соответственно, распространим действие программы на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев. В том числе, что очень важно, по созданию новых рабочих мест", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что соответствующее финансирование для сельских территорий в новых регионах РФ должно быть предусмотрено в федеральном бюджете и на 2025 год.