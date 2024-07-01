https://ria.ru/20240701/mishustin-1956564589.html

Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы

Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы - РИА Новости, 01.07.2024

Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы

Правительство РФ распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:44

2024-07-01T10:44

2024-07-01T10:44

экономика

россия

луганская народная республика

херсонская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ распространит действие госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В ходе совещания Мишустин напомнил, что в рамках программы в регионах РФ строится жилье, создается инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются региональные и местные дороги, строятся и модернизируются социальные объекты, создаются условия для занятий спортом. В текущем году в бюджете предусмотрено 70 миллиардов рублей на эти цели, сейчас их получают 85 регионов, подчеркнул премьер. "Конечно, эти возможности должны быть у всех российских субъектов. Поэтому мы, соответственно, распространим действие программы на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев. В том числе, что очень важно, по созданию новых рабочих мест", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что соответствующее финансирование для сельских территорий в новых регионах РФ должно быть предусмотрено в федеральном бюджете и на 2025 год.

https://ria.ru/20240624/mishustin-1955131020.html

https://ria.ru/20240625/trenery-1955463683.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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Варвара Скокшина

экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин