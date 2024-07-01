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"Противник не ожидал": десантник рассказал детали штурма Раздоловки в ДНР - РИА Новости, 01.07.2024
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05:04 01.07.2024 (обновлено: 05:58 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/minoborony-1956540144.html
"Противник не ожидал": десантник рассказал детали штурма Раздоловки в ДНР
"Противник не ожидал": десантник рассказал детали штурма Раздоловки в ДНР - РИА Новости, 01.07.2024
"Противник не ожидал": десантник рассказал детали штурма Раздоловки в ДНР
Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план скрытного подхода к селу Раздоловка в ДНР, которое затем взяли штурмом, рассказали журналистам РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:04
2024-07-01T05:58
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план скрытного подхода к селу Раздоловка в ДНР, которое затем взяли штурмом, рассказали журналистам в Минобороны России.Об освобождении Раздоловки подразделениями "Южной" группировки войск стало известно в пятницу, ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 4410 военнослужащих. "На этот результат работало очень много, в частности, изначально была разведывательная рота, которая помогла нам со всеми подходами, со всеми противниками, которые находились, где находились, что они там делали", — процитировало ведомство слова командира штурмовой роты Евгения. По его словам, был разработан план по скрытному подходу к селу, затем удалось взять под контроль важный перекресток, после этого группы других подразделений обеспечили продвижение по населенному пункту. &quot;Мы разработали план... Парни зашли, противник не ожидал этого... важный перекресток, который нам был необходим, был взят под наш контроль.... Огневые средства мы использовали очень разные, начиная от беспилотников разведывательных, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией. Все действовали как один сплоченный организм, включая все средства, которые работали в наших интересах&quot;, — отметил командир.Минобороны показало кадры штурма населенного пункта. На видео штурмовые десантники устанавливают российский триколор рядом с административным зданием. По данным оборонного ведомства, после полного освобождения Раздоловки операторы БПЛА отдельной десантно-штурмовой роты с помощью квадрокоптера закрепили влаг ВДВ на самой высокой точке села, тем самым продемонстрировав полный контроль на ним.
https://ria.ru/20240413/mo-1939742235.html
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россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
"Противник не ожидал": десантник рассказал детали штурма Раздоловки в ДНР

Минобороны: бойцы ВДВ разработали план скрытого подхода к селу Раздоловка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план скрытного подхода к селу Раздоловка в ДНР, которое затем взяли штурмом, рассказали журналистам в Минобороны России.
Об освобождении Раздоловки подразделениями "Южной" группировки войск стало известно в пятницу, ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 4410 военнослужащих.
«
"На этот результат работало очень много, в частности, изначально была разведывательная рота, которая помогла нам со всеми подходами, со всеми противниками, которые находились, где находились, что они там делали", — процитировало ведомство слова командира штурмовой роты Евгения.
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По его словам, был разработан план по скрытному подходу к селу, затем удалось взять под контроль важный перекресток, после этого группы других подразделений обеспечили продвижение по населенному пункту.
«

"Мы разработали план... Парни зашли, противник не ожидал этого... важный перекресток, который нам был необходим, был взят под наш контроль.... Огневые средства мы использовали очень разные, начиная от беспилотников разведывательных, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией. Все действовали как один сплоченный организм, включая все средства, которые работали в наших интересах", — отметил командир.

Минобороны показало кадры штурма населенного пункта.
На видео штурмовые десантники устанавливают российский триколор рядом с административным зданием. По данным оборонного ведомства, после полного освобождения Раздоловки операторы БПЛА отдельной десантно-штурмовой роты с помощью квадрокоптера закрепили влаг ВДВ на самой высокой точке села, тем самым продемонстрировав полный контроль на ним.
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