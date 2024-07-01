https://ria.ru/20240701/migrant-1956757547.html

В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии

В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 01.07.2024

В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии

Уголовное дело по двум статьям заведено на мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Артем Приморского края, сообщает СК РФ в РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:58

2024-07-01T22:58

2024-07-01T22:58

происшествия

россия

приморский край

артем

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям заведено на мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Артем Приморского края, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее региональное УМВД РФ сообщало о задержании мигранта по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. По подозрению в преступлении полицейские задержали мигранта, его доставили в полицию. Собранные материалы по факту противоправных действий в отношении девушки направлены в СК. Полицейские также проводят проверку по факту незаконного пребывания иностранца в РФ. "Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по данному факту расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ (изнасилование), статьей 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что доклад о ходе расследования уголовного дела будет представлен в центральный аппарат.

https://ria.ru/20240618/arest-1953560450.html

россия

приморский край

артем

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, приморский край, артем, следственный комитет россии (ск рф)