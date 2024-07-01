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В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 01.07.2024
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22:58 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/migrant-1956757547.html
В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии
В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 01.07.2024
В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии
Уголовное дело по двум статьям заведено на мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Артем Приморского края, сообщает СК РФ в РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:58
2024-07-01T22:58
происшествия
россия
приморский край
артем
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям заведено на мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Артем Приморского края, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее региональное УМВД РФ сообщало о задержании мигранта по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. По подозрению в преступлении полицейские задержали мигранта, его доставили в полицию. Собранные материалы по факту противоправных действий в отношении девушки направлены в СК. Полицейские также проводят проверку по факту незаконного пребывания иностранца в РФ. "Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по данному факту расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ (изнасилование), статьей 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что доклад о ходе расследования уголовного дела будет представлен в центральный аппарат.
https://ria.ru/20240618/arest-1953560450.html
россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, артем, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Артем, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье завели дело на мигранта, подозреваемого в педофилии

СК завел дело по подозрению мигранта в изнасиловании несовершеннолетней в Артеме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям заведено на мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Артем Приморского края, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее региональное УМВД РФ сообщало о задержании мигранта по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. По подозрению в преступлении полицейские задержали мигранта, его доставили в полицию. Собранные материалы по факту противоправных действий в отношении девушки направлены в СК. Полицейские также проводят проверку по факту незаконного пребывания иностранца в РФ.
«
"Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по данному факту расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ (изнасилование), статьей 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что доклад о ходе расследования уголовного дела будет представлен в центральный аппарат.
Мигранты, подозреваемые в групповом изнасиловании девушки в Приморском крае
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ПроисшествияРоссияПриморский крайАртемСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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