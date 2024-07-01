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Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов - РИА Новости, 01.07.2024
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10:07 01.07.2024 (обновлено: 10:11 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/metally-1956559421.html
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов - РИА Новости, 01.07.2024
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов
Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года, она составит 550 тысяч тонн, сообщает кабмин. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:07
2024-07-01T10:11
экономика
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года, она составит 550 тысяч тонн, сообщает кабмин."Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.Согласно новому постановлению квота составит 550 тысяч тонн. И при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов

Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов до 31 декабря

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина разбирает и сортирует алюминий
Женщина разбирает и сортирует алюминий - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина разбирает и сортирует алюминий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года, она составит 550 тысяч тонн, сообщает кабмин.
"Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Согласно новому постановлению квота составит 550 тысяч тонн. И при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.
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