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Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов - РИА Новости, 01.07.2024
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов
Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года, она составит 550 тысяч тонн, сообщает кабмин. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:07
2024-07-01T10:07
2024-07-01T10:11
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года, она составит 550 тысяч тонн, сообщает кабмин."Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.Согласно новому постановлению квота составит 550 тысяч тонн. И при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов
Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов до 31 декабря
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года, она составит 550 тысяч тонн, сообщает кабмин.
"Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза
лома и отходов черных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Согласно новому постановлению квота составит 550 тысяч тонн. И при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.