https://ria.ru/20240701/metally-1956559421.html

Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов

Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов - РИА Новости, 01.07.2024

Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов

Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года, она составит 550 тысяч тонн, сообщает кабмин. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:07

2024-07-01T10:07

2024-07-01T10:11

экономика

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца года, она составит 550 тысяч тонн, сообщает кабмин."Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.Согласно новому постановлению квота составит 550 тысяч тонн. И при экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

https://ria.ru/20240630/serebro-1956406126.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия