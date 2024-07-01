https://ria.ru/20240701/meta-1956612101.html

Еврокомиссия вынесла предупреждение компании Meta*

Еврокомиссия вынесла предупреждение компании Meta* - РИА Новости, 01.07.2024

Еврокомиссия вынесла предупреждение компании Meta*

Еврокомиссия вынесла предупреждение компании Meta* за ее политику платной подписки на сервисы без рекламы в Instagram* и Facebook*, а также за сбор персональных РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:15

2024-07-01T13:15

2024-07-01T13:49

технологии

россия

еврокомиссия

facebook

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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Еврокомиссия вынесла предупреждение компании Meta* за ее политику платной подписки на сервисы без рекламы в Instagram* и Facebook*, а также за сбор персональных данных, говорится в заявлении ЕК.Там уточнили, что компания также может получить крупный штраф после завершения расследования в марте 2025 года, который может составить от 10% до 20% от мирового оборота компании, а также другие ограничительные меры вплоть до наложения обязательства о продаже бизнеса в ЕС.В ЕС заявили, что подобная практика, получившая название "pay or consent" (плати или соглашайся) "противоречит закону ЕС о цифровых рынках, так как не предоставляет пользователям альтернативного варианта использования платформ Meta*" без рекламы, и дает компании возможности для сбора слишком большого объема персональных данных миллионов пользователей для персонализированной рекламы в бесплатном режиме пользования сервисами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240623/meta-1954866067.html

https://ria.ru/20240503/ivleeva-1943679133.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, еврокомиссия, facebook