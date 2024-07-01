Рейтинг@Mail.ru
МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/meropriyatiya-1956617037.html
МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий
МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий - РИА Новости, 01.07.2024
МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий
Медиагруппа "Россия сегодня" провела Цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы",... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:37
2024-07-01T13:37
новости агентства
россия
высшая школа экономики (вшэ)
миа "россия сегодня"
sputnik
мгимо
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956617229_48:375:3023:2048_1920x0_80_0_0_1907c9986bfe9f220ec374798a499f4a.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела Цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованный при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В экспертных дискуссиях по вопросам экономики, международных отношений, культуры, образования и медиасотрудничества приняли участие представители Аргентины, Бразилии, Буркина-Фасо, Гвинеи, Египта, Кении, Китая, Кубы, Лаоса, Ливана, Мексики, Сенегала, Сирии, Таиланда, Того, Эфиопии и ЮАР.Российское экспертное сообщество было представлено ведущими специалистами из МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, РАН, СПбГУ, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Казанского федерального университета, Кубанского государственного университета, Юго-Западного государственного университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.От медиагруппы "Россия сегодня" в проекте приняли участие глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, начальник управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин."Конечно же, мы искренне благодарны нашим зарубежным партнёрам за эту серию крайне интересных дискуссий, получивших освещение на всех континентах планеты. Но мы также с удовлетворением можем отметить, что и сама наша площадка стала крайне востребована со стороны международной академической элиты", - отметил Василий Пушков по итогам проекта.Цикл экспертных мероприятий стал международной площадкой по углублению экспертного диалога России со странами Глобального Юга.
https://radiosputnik.ru/20240613/proekty-1952674816.html
https://ria.ru/20240531/rossiya-segodnya-1949764650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956617229_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_62098e32bae7fcd98779e202a50aeb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, россия, высшая школа экономики (вшэ), миа "россия сегодня", sputnik, мгимо, российская академия наук
Новости агентства, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), МИА "Россия сегодня", Sputnik, МГИМО, Российская академия наук

МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий

© РИА Новости / Павел БедняковМедиагруппа "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий
Медиагруппа Россия сегодня завершила цикл международных экспертных мероприятий - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медиагруппа "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела Цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованный при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
В экспертных дискуссиях по вопросам экономики, международных отношений, культуры, образования и медиасотрудничества приняли участие представители Аргентины, Бразилии, Буркина-Фасо, Гвинеи, Египта, Кении, Китая, Кубы, Лаоса, Ливана, Мексики, Сенегала, Сирии, Таиланда, Того, Эфиопии и ЮАР.
Национальная программа Лучшие социальные проекты России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Проекты медиагруппы "Россия сегодня" стали лучшими соцпроектами страны
13 июня, 21:00
Российское экспертное сообщество было представлено ведущими специалистами из МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, РАН, СПбГУ, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Казанского федерального университета, Кубанского государственного университета, Юго-Западного государственного университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
От медиагруппы "Россия сегодня" в проекте приняли участие глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, начальник управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин.
"Конечно же, мы искренне благодарны нашим зарубежным партнёрам за эту серию крайне интересных дискуссий, получивших освещение на всех континентах планеты. Но мы также с удовлетворением можем отметить, что и сама наша площадка стала крайне востребована со стороны международной академической элиты", - отметил Василий Пушков по итогам проекта.
Цикл экспертных мероприятий стал международной площадкой по углублению экспертного диалога России со странами Глобального Юга.
Здание медиагруппы Россия сегодня
Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024
31 мая, 19:09
 
Новости агентстваРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)МИА "Россия сегодня"SputnikМГИМОРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала