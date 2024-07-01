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МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий
МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий - РИА Новости, 01.07.2024
МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий
Медиагруппа "Россия сегодня" провела Цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы",... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:37
2024-07-01T13:37
2024-07-01T13:37
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела Цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованный при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В экспертных дискуссиях по вопросам экономики, международных отношений, культуры, образования и медиасотрудничества приняли участие представители Аргентины, Бразилии, Буркина-Фасо, Гвинеи, Египта, Кении, Китая, Кубы, Лаоса, Ливана, Мексики, Сенегала, Сирии, Таиланда, Того, Эфиопии и ЮАР.Российское экспертное сообщество было представлено ведущими специалистами из МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, РАН, СПбГУ, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Казанского федерального университета, Кубанского государственного университета, Юго-Западного государственного университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.От медиагруппы "Россия сегодня" в проекте приняли участие глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, начальник управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин."Конечно же, мы искренне благодарны нашим зарубежным партнёрам за эту серию крайне интересных дискуссий, получивших освещение на всех континентах планеты. Но мы также с удовлетворением можем отметить, что и сама наша площадка стала крайне востребована со стороны международной академической элиты", - отметил Василий Пушков по итогам проекта.Цикл экспертных мероприятий стал международной площадкой по углублению экспертного диалога России со странами Глобального Юга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, высшая школа экономики (вшэ), миа "россия сегодня", sputnik, мгимо, российская академия наук
Новости агентства, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), МИА "Россия сегодня", Sputnik, МГИМО, Российская академия наук
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела Цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованный при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
В экспертных дискуссиях по вопросам экономики, международных отношений, культуры, образования и медиасотрудничества приняли участие представители Аргентины, Бразилии, Буркина-Фасо, Гвинеи, Египта, Кении, Китая, Кубы, Лаоса, Ливана, Мексики, Сенегала, Сирии, Таиланда, Того, Эфиопии и ЮАР.
Российское экспертное сообщество было представлено ведущими специалистами из МГУ, НИУ ВШЭ
, МГИМО
МИД России, РАН
, СПбГУ
, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
, Казанского федерального университета, Кубанского государственного университета, Юго-Западного государственного университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
.
От медиагруппы "Россия сегодня" в проекте приняли участие глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, начальник управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин.
"Конечно же, мы искренне благодарны нашим зарубежным партнёрам за эту серию крайне интересных дискуссий, получивших освещение на всех континентах планеты. Но мы также с удовлетворением можем отметить, что и сама наша площадка стала крайне востребована со стороны международной академической элиты", - отметил Василий Пушков по итогам проекта.
Цикл экспертных мероприятий стал международной площадкой по углублению экспертного диалога России со странами Глобального Юга.