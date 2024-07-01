https://ria.ru/20240701/meropriyatiya-1956617037.html

МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий

МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий - РИА Новости, 01.07.2024

МИА "Россия сегодня" завершила цикл международных экспертных мероприятий

Медиагруппа "Россия сегодня" провела Цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы",... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:37

2024-07-01T13:37

2024-07-01T13:37

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела Цикл экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованный при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В экспертных дискуссиях по вопросам экономики, международных отношений, культуры, образования и медиасотрудничества приняли участие представители Аргентины, Бразилии, Буркина-Фасо, Гвинеи, Египта, Кении, Китая, Кубы, Лаоса, Ливана, Мексики, Сенегала, Сирии, Таиланда, Того, Эфиопии и ЮАР.Российское экспертное сообщество было представлено ведущими специалистами из МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, РАН, СПбГУ, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Казанского федерального университета, Кубанского государственного университета, Юго-Западного государственного университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.От медиагруппы "Россия сегодня" в проекте приняли участие глава Дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, начальник управления по работе со странами Латинской Америки Sputnik Дарья Юрьева и руководитель информационного направления Sputnik Africa в Эфиопии Александр Щипин."Конечно же, мы искренне благодарны нашим зарубежным партнёрам за эту серию крайне интересных дискуссий, получивших освещение на всех континентах планеты. Но мы также с удовлетворением можем отметить, что и сама наша площадка стала крайне востребована со стороны международной академической элиты", - отметил Василий Пушков по итогам проекта.Цикл экспертных мероприятий стал международной площадкой по углублению экспертного диалога России со странами Глобального Юга.

https://radiosputnik.ru/20240613/proekty-1952674816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, высшая школа экономики (вшэ), миа "россия сегодня", sputnik, мгимо, российская академия наук