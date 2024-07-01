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Дагестан вместе со всей Россией борется с Западом, заявил Меликов - РИА Новости, 01.07.2024
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18:58 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/melikov-1956726304.html
Дагестан вместе со всей Россией борется с Западом, заявил Меликов
Дагестан вместе со всей Россией борется с Западом, заявил Меликов - РИА Новости, 01.07.2024
Дагестан вместе со всей Россией борется с Западом, заявил Меликов
Дагестан вместе со всей Россией находится в состоянии войны за традиции, духовность, историю и ценности с западным псевдомиром, заявил глава Дагестана Сергей... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:58
2024-07-01T18:58
россия
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Дагестан вместе со всей Россией находится в состоянии войны за традиции, духовность, историю и ценности с западным псевдомиром, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. "Я не хочу сказать, что в Дагестане сегодня война, но мы все, как … и наша Россия, понимаем, что мы сегодня находимся в состоянии войны. В состоянии войны за наши традиции, в состоянии войны за нашу духовность, в состоянии войны за нашу историю, в состоянии войны за наши ценности со всем другим западным псевдомиром, где уже ценностей давно нет, где традиции никто не соблюдают. И мы видим, что эти вещи, они, к сожалению, проникают и к нам в общество. В виде голых вечеринок или каких-то иных, просто противоречащих здравому смыслу вещей", - сказал Меликов, выступая на встрече с представителями институтов гражданского общества. Он подчеркнул, что в обществе будут противоречия, сложности и отсутствие единого мнения, но "мудрые люди" должны всегда находить компромиссы. "Компромиссы того, как наша страна должна развиваться и как наш Дагестан в очередной раз должен доказать всем, что разрушить нашу целостность, разрушить наше единство, разрушить нашу дружбу и братство просто невозможно", - сказал Меликов.
https://ria.ru/20240607/putin-1951499340.html
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россия, сергей меликов, республика дагестан
Россия, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Дагестан вместе со всей Россией борется с Западом, заявил Меликов

Меликов: Дагестан вместе со всей Россией борется с Западом за свои ценности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация Республики Дагестан на Международной выставке-форуме "Россия"
Презентация Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Презентация Республики Дагестан на Международной выставке-форуме "Россия" . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Дагестан вместе со всей Россией находится в состоянии войны за традиции, духовность, историю и ценности с западным псевдомиром, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Я не хочу сказать, что в Дагестане сегодня война, но мы все, как … и наша Россия, понимаем, что мы сегодня находимся в состоянии войны. В состоянии войны за наши традиции, в состоянии войны за нашу духовность, в состоянии войны за нашу историю, в состоянии войны за наши ценности со всем другим западным псевдомиром, где уже ценностей давно нет, где традиции никто не соблюдают. И мы видим, что эти вещи, они, к сожалению, проникают и к нам в общество. В виде голых вечеринок или каких-то иных, просто противоречащих здравому смыслу вещей", - сказал Меликов, выступая на встрече с представителями институтов гражданского общества.
Он подчеркнул, что в обществе будут противоречия, сложности и отсутствие единого мнения, но "мудрые люди" должны всегда находить компромиссы.
"Компромиссы того, как наша страна должна развиваться и как наш Дагестан в очередной раз должен доказать всем, что разрушить нашу целостность, разрушить наше единство, разрушить нашу дружбу и братство просто невозможно", - сказал Меликов.
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