https://ria.ru/20240701/mchs-1956637404.html

Пожар на складе в Братске потушили

Пожар на складе в Братске потушили - РИА Новости, 01.07.2024

Пожар на складе в Братске потушили

Пожар на складе готовой продукции в Братске потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:44

2024-07-01T14:44

2024-07-01T14:44

происшествия

братск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пожар на складе готовой продукции в Братске потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в Братске горит склад готовой продукции на площади 6 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. "В Братске огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

https://ria.ru/20240630/pozhar-1956519069.html

https://ria.ru/20240701/pozhar-1956627992.html

братск

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, братск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)