https://ria.ru/20240701/mchs-1956637404.html
Пожар на складе в Братске потушили
Пожар на складе в Братске потушили - РИА Новости, 01.07.2024
Пожар на складе в Братске потушили
Пожар на складе готовой продукции в Братске потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:44
2024-07-01T14:44
2024-07-01T14:44
происшествия
братск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пожар на складе готовой продукции в Братске потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в Братске горит склад готовой продукции на площади 6 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. "В Братске огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
https://ria.ru/20240630/pozhar-1956519069.html
https://ria.ru/20240701/pozhar-1956627992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Братске потушили
МЧС: пожар на складе готовой продукции в Братске потушили