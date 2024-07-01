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Маск обвинил вице-президента США во лжи - РИА Новости, 01.07.2024
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17:01 01.07.2024 (обновлено: 18:27 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/mask-1956682539.html
Маск обвинил вице-президента США во лжи
Маск обвинил вице-президента США во лжи - РИА Новости, 01.07.2024
Маск обвинил вице-президента США во лжи
Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис и предупредил, что в принадлежащей ему социальной сети Х такое поведение РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:01
2024-07-01T18:27
в мире
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камала харрис
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис и предупредил, что в принадлежащей ему социальной сети Х такое поведение недопустимо. Харрис ранее опубликовала пост, в котором бездоказательно утверждала, что экс-глава государства Дональд Трамп введет национальный запрет на аборты в случае возвращения в Белый дом. При этом она добавила, что в тандеме с действующим президентом Джо Байденом сделает все, чтобы отстоять "репродуктивные свободы" женщин. "Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" — прокомментировал публикацию Маск. Пост Харрис в Х появляется с контекстом, который добавили читатели. Они напомнили, что Трамп многократно отрицал планы запрещать аборты, и в доказательство привели многочисленные ссылки на СМИ и социальные сети. Отношение к абортам — один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери. Трамп доказывает, что безусловное прерывание беременности возможно только в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери, а в остальном должно решать законодательство отдельных штатов.
https://ria.ru/20240425/mask-1942275032.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, илон маск, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Илон Маск, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Маск обвинил вице-президента США во лжи

Илон Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис и предупредил, что в принадлежащей ему социальной сети Х такое поведение недопустимо.
Харрис ранее опубликовала пост, в котором бездоказательно утверждала, что экс-глава государства Дональд Трамп введет национальный запрет на аборты в случае возвращения в Белый дом. При этом она добавила, что в тандеме с действующим президентом Джо Байденом сделает все, чтобы отстоять "репродуктивные свободы" женщин.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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«
"Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" — прокомментировал публикацию Маск.
Пост Харрис в Х появляется с контекстом, который добавили читатели. Они напомнили, что Трамп многократно отрицал планы запрещать аборты, и в доказательство привели многочисленные ссылки на СМИ и социальные сети.
Отношение к абортам — один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери. Трамп доказывает, что безусловное прерывание беременности возможно только в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери, а в остальном должно решать законодательство отдельных штатов.
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