Маск обвинил вице-президента США во лжи
Илон Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи
© AP Photo / Leon NealИлон Маск
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис и предупредил, что в принадлежащей ему социальной сети Х такое поведение недопустимо.
Харрис ранее опубликовала пост, в котором бездоказательно утверждала, что экс-глава государства Дональд Трамп введет национальный запрет на аборты в случае возвращения в Белый дом. При этом она добавила, что в тандеме с действующим президентом Джо Байденом сделает все, чтобы отстоять "репродуктивные свободы" женщин.
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"Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" — прокомментировал публикацию Маск.
Пост Харрис в Х появляется с контекстом, который добавили читатели. Они напомнили, что Трамп многократно отрицал планы запрещать аборты, и в доказательство привели многочисленные ссылки на СМИ и социальные сети.
Отношение к абортам — один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери. Трамп доказывает, что безусловное прерывание беременности возможно только в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери, а в остальном должно решать законодательство отдельных штатов.
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