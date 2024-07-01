https://ria.ru/20240701/mask-1956682539.html

Маск обвинил вице-президента США во лжи

Маск обвинил вице-президента США во лжи - РИА Новости, 01.07.2024

Маск обвинил вице-президента США во лжи

Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис и предупредил, что в принадлежащей ему социальной сети Х такое поведение РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:01

2024-07-01T17:01

2024-07-01T18:27

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

илон маск

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис и предупредил, что в принадлежащей ему социальной сети Х такое поведение недопустимо. Харрис ранее опубликовала пост, в котором бездоказательно утверждала, что экс-глава государства Дональд Трамп введет национальный запрет на аборты в случае возвращения в Белый дом. При этом она добавила, что в тандеме с действующим президентом Джо Байденом сделает все, чтобы отстоять "репродуктивные свободы" женщин. "Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?" — прокомментировал публикацию Маск. Пост Харрис в Х появляется с контекстом, который добавили читатели. Они напомнили, что Трамп многократно отрицал планы запрещать аборты, и в доказательство привели многочисленные ссылки на СМИ и социальные сети. Отношение к абортам — один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери. Трамп доказывает, что безусловное прерывание беременности возможно только в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери, а в остальном должно решать законодательство отдельных штатов.

https://ria.ru/20240425/mask-1942275032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, илон маск, предвыборные дебаты трампа и байдена