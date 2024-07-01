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Маск назвал вопрос, который сплотил американцев
Маск назвал вопрос, который сплотил американцев - РИА Новости, 01.07.2024
Маск назвал вопрос, который сплотил американцев
Американский предприниматель Илон Маск считает, что осознание когнитивных проблем президента США Джо Байдена сплотило американцев. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T06:48
2024-07-01T06:48
2024-07-01T07:58
в мире
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что осознание когнитивных проблем президента США Джо Байдена сплотило американцев. Пользователь соцсети X заявил в публикации, что наблюдение за когнитивной деградацией Байдена во время дебатов ощущалось как одна из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время. "Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались", - ответил Маск. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, атланта, джо байден, илон маск, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Илон Маск, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Маск назвал вопрос, который сплотил американцев
Маск: осознание когнитивных проблем Байдена сплотило американцев
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что осознание когнитивных проблем президента США Джо Байдена сплотило американцев.
Пользователь соцсети X заявил в публикации, что наблюдение за когнитивной деградацией Байдена во время дебатов ощущалось как одна из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время.
"Согласен, впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались", - ответил Маск.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.