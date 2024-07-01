https://ria.ru/20240701/marshrut-1956587571.html

Архангельская область стала 31-м регионом "Императорского маршрута"

Архангельская область стала 31-м регионом "Императорского маршрута" - РИА Новости, 01.07.2024

Архангельская область стала 31-м регионом "Императорского маршрута"

Архангельская область подписала соглашение с фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" о включении региона в историко-культурный... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:51

2024-07-01T12:51

2024-07-01T12:51

архангельская область

архангельск

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 июл – РИА Новости. Архангельская область подписала соглашение с фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" о включении региона в историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", который объединяет места памяти представителей императорского дома Романовых, сообщила пресс-служба правительства региона. Проект не только объединяет места памяти представителей императорского дома Романовых, их официальных визитов и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорские резиденции и великокняжеские усадьбы, но и дает возможность познакомиться с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии. "Проект ориентирован на туристов, интересующихся историей России. Он является эффективной формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодежи", - отметили в правительстве. Соглашение о сотрудничестве в продвижении проекта "Императорский маршрут" в день 440-летия Архангельска заключили губернатор региона Александр Цыбульский, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Архангельская область стала 31-м регионом России, где фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Минэкономразвития России будет реализован "Императорский маршрут", - говорится в сообщении. Представители царской семьи не раз посещали Архангельский Север. Петр I определил Архангельск как место зарождения российского флота, заложил здесь Соломбальскую верфь. В разные годы здесь бывали императоры Александр I и Александр II. "Архангельская область – уникальная территория, на которой сохранилось большое количество памятников, объектов культурного наследия: по их числу мы входим в десятку регионов страны. А по количеству памятников деревянного зодчества уверенно занимаем первое место в России", – сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. Всего на сегодняшний день на территории Архангельской области зарегистрировано 1270 объектов деревянного зодчества. И, как отметил глава региона, нет практически ни одного района, где не сохранились бы старинные храмы и церкви: таких объектов насчитывается 735. Многие из этих памятников так или иначе связаны с Домом Романовых. "Для фонда, как инициатора и куратора маршрута, особенно важно присоединение к нему Архангельска и Архангельской области, потому что таким образом замыкается контур "Императорского маршрута", в который уже включены наши южные форпосты", – сказала Громова. Вахруков отметил, что Архангельская область является одним из крупнейших образовательных и культурных центров Арктики. "Мы уверены, что с учетом богатого исторического наследия область имеет хорошие перспективы для увеличения туристического потока. Соглашение выстроит эффективное взаимодействие между участниками, обеспечит синхронизацию ресурсов и компетенций для развития на нем маршрута и инфраструктуры, позволит создать новые точки притяжения", - подчеркнул замминистра. Подписание соглашения состоялось в историческом для Архангельска месте – историко-архитектурном комплексе "Гостиные дворы". Здесь же в галерее второго этажа представители фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" открыли передвижную стендовую выставку "Святитель Лука – врач, педагог, пастырь".

https://ria.ru/20240630/khram-1956481821.html

https://ria.ru/20240627/proekt-1955829656.html

https://ria.ru/20240626/podderzhka-1955547035.html

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельск, александр цыбульский