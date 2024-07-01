https://ria.ru/20240701/marshrut-1956587571.html
Архангельская область стала 31-м регионом "Императорского маршрута"
Архангельская область стала 31-м регионом "Императорского маршрута" - РИА Новости, 01.07.2024
Архангельская область стала 31-м регионом "Императорского маршрута"
Архангельская область подписала соглашение с фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" о включении региона в историко-культурный... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:51
2024-07-01T12:51
2024-07-01T12:51
архангельская область
архангельск
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 1 июл – РИА Новости. Архангельская область подписала соглашение с фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" о включении региона в историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", который объединяет места памяти представителей императорского дома Романовых, сообщила пресс-служба правительства региона. Проект не только объединяет места памяти представителей императорского дома Романовых, их официальных визитов и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорские резиденции и великокняжеские усадьбы, но и дает возможность познакомиться с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии. "Проект ориентирован на туристов, интересующихся историей России. Он является эффективной формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодежи", - отметили в правительстве. Соглашение о сотрудничестве в продвижении проекта "Императорский маршрут" в день 440-летия Архангельска заключили губернатор региона Александр Цыбульский, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Архангельская область стала 31-м регионом России, где фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Минэкономразвития России будет реализован "Императорский маршрут", - говорится в сообщении. Представители царской семьи не раз посещали Архангельский Север. Петр I определил Архангельск как место зарождения российского флота, заложил здесь Соломбальскую верфь. В разные годы здесь бывали императоры Александр I и Александр II. "Архангельская область – уникальная территория, на которой сохранилось большое количество памятников, объектов культурного наследия: по их числу мы входим в десятку регионов страны. А по количеству памятников деревянного зодчества уверенно занимаем первое место в России", – сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. Всего на сегодняшний день на территории Архангельской области зарегистрировано 1270 объектов деревянного зодчества. И, как отметил глава региона, нет практически ни одного района, где не сохранились бы старинные храмы и церкви: таких объектов насчитывается 735. Многие из этих памятников так или иначе связаны с Домом Романовых. "Для фонда, как инициатора и куратора маршрута, особенно важно присоединение к нему Архангельска и Архангельской области, потому что таким образом замыкается контур "Императорского маршрута", в который уже включены наши южные форпосты", – сказала Громова. Вахруков отметил, что Архангельская область является одним из крупнейших образовательных и культурных центров Арктики. "Мы уверены, что с учетом богатого исторического наследия область имеет хорошие перспективы для увеличения туристического потока. Соглашение выстроит эффективное взаимодействие между участниками, обеспечит синхронизацию ресурсов и компетенций для развития на нем маршрута и инфраструктуры, позволит создать новые точки притяжения", - подчеркнул замминистра. Подписание соглашения состоялось в историческом для Архангельска месте – историко-архитектурном комплексе "Гостиные дворы". Здесь же в галерее второго этажа представители фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" открыли передвижную стендовую выставку "Святитель Лука – врач, педагог, пастырь".
https://ria.ru/20240630/khram-1956481821.html
https://ria.ru/20240627/proekt-1955829656.html
https://ria.ru/20240626/podderzhka-1955547035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельск, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельск, Александр Цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 1 июл – РИА Новости. Архангельская область подписала соглашение с фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" о включении региона в историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", который объединяет места памяти представителей императорского дома Романовых, сообщила пресс-служба правительства региона.
Проект не только объединяет места памяти представителей императорского дома Романовых, их официальных визитов и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорские резиденции и великокняжеские усадьбы, но и дает возможность познакомиться с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии.
"Проект ориентирован на туристов, интересующихся историей России. Он является эффективной формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодежи", - отметили в правительстве.
Соглашение о сотрудничестве в продвижении проекта "Императорский маршрут" в день 440-летия Архангельска
заключили губернатор региона Александр Цыбульский
, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Архангельская область стала 31-м регионом России, где фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Минэкономразвития России будет реализован "Императорский маршрут", - говорится в сообщении.
Представители царской семьи не раз посещали Архангельский Север. Петр I
определил Архангельск как место зарождения российского флота, заложил здесь Соломбальскую верфь. В разные годы здесь бывали императоры Александр I
и Александр II.
"Архангельская область – уникальная территория, на которой сохранилось большое количество памятников, объектов культурного наследия: по их числу мы входим в десятку регионов страны. А по количеству памятников деревянного зодчества уверенно занимаем первое место в России", – сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.
Всего на сегодняшний день на территории Архангельской области зарегистрировано 1270 объектов деревянного зодчества. И, как отметил глава региона, нет практически ни одного района, где не сохранились бы старинные храмы и церкви: таких объектов насчитывается 735. Многие из этих памятников так или иначе связаны с Домом Романовых.
"Для фонда, как инициатора и куратора маршрута, особенно важно присоединение к нему Архангельска и Архангельской области, потому что таким образом замыкается контур "Императорского маршрута", в который уже включены наши южные форпосты", – сказала Громова.
Вахруков отметил, что Архангельская область является одним из крупнейших образовательных и культурных центров Арктики
.
"Мы уверены, что с учетом богатого исторического наследия область имеет хорошие перспективы для увеличения туристического потока. Соглашение выстроит эффективное взаимодействие между участниками, обеспечит синхронизацию ресурсов и компетенций для развития на нем маршрута и инфраструктуры, позволит создать новые точки притяжения", - подчеркнул замминистра.
Подписание соглашения состоялось в историческом для Архангельска месте – историко-архитектурном комплексе "Гостиные дворы". Здесь же в галерее второго этажа представители фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" открыли передвижную стендовую выставку "Святитель Лука – врач, педагог, пастырь".