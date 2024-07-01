https://ria.ru/20240701/malchik-1956642757.html

Ребенка, найденного голым в Приморье, оставят в центре реабилитации

Ребенка, найденного голым в Приморье, оставят в центре реабилитации - РИА Новости, 01.07.2024

Ребенка, найденного голым в Приморье, оставят в центре реабилитации

Семилетний мальчик-инвалид, которого ночью нашли голым на дороге в Приморье, останется в центре реабилитации, пока правоохранительные органы выясняют все... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:05

происшествия

владивосток

россия

ольга романова (омбудсмен)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Семилетний мальчик-инвалид, которого ночью нашли голым на дороге в Приморье, останется в центре реабилитации, пока правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и условия проживания второго ребёнка в этой семье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее она рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности. В УМВД Приморья позже сообщили, что ребенка 30 июня поздно вечером нашла прохожая в районе приморского поселка Кипарисово. По данным полиции, родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей на реке: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра. В отношении жительницы Владивостока, которая ночью пьяная уснула, а ее сын-инвалид потерялся и блуждал один, возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщала прокуратура Приморья. "Сейчас мальчик находится в центре реабилитации, решение о возвращении ребенка в семью будут принимать органы системы профилактики после проверки всех обстоятельств произошедшего и условий проживания детей. Пока также выясняется и ситуация со вторым ребенком в этой семье, оставшимся в эти дни без надзора родителей", - сказала Романова. Она добавила, что ранее родители на учёте не состояли. "Ситуация по этой семье будет у меня на жёстком контроле. Не столько в части наказания родителей, сколько в части оказания максимально возможной помощи ребенку", - уточнила омбудсмен.

https://ria.ru/20240627/sakhalin-1955888033.html

https://ria.ru/20240515/delo-1946276451.html

владивосток

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происшествия, владивосток, россия, ольга романова (омбудсмен)