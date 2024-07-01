Ребенка, найденного голым в Приморье, оставят в центре реабилитации
Омбудсмен: мальчик-инвалид, найденный голым в Приморье, останется в соццентре
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Семилетний мальчик-инвалид, которого ночью нашли голым на дороге в Приморье, останется в центре реабилитации, пока правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и условия проживания второго ребёнка в этой семье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее она рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности. В УМВД Приморья позже сообщили, что ребенка 30 июня поздно вечером нашла прохожая в районе приморского поселка Кипарисово. По данным полиции, родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей на реке: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра. В отношении жительницы Владивостока, которая ночью пьяная уснула, а ее сын-инвалид потерялся и блуждал один, возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщала прокуратура Приморья.
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"Сейчас мальчик находится в центре реабилитации, решение о возвращении ребенка в семью будут принимать органы системы профилактики после проверки всех обстоятельств произошедшего и условий проживания детей. Пока также выясняется и ситуация со вторым ребенком в этой семье, оставшимся в эти дни без надзора родителей", - сказала Романова.
Она добавила, что ранее родители на учёте не состояли.
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"Ситуация по этой семье будет у меня на жёстком контроле. Не столько в части наказания родителей, сколько в части оказания максимально возможной помощи ребенку", - уточнила омбудсмен.