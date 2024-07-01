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Ребенка, найденного голым в Приморье, оставят в центре реабилитации - РИА Новости, 01.07.2024
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15:05 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/malchik-1956642757.html
Ребенка, найденного голым в Приморье, оставят в центре реабилитации
Ребенка, найденного голым в Приморье, оставят в центре реабилитации - РИА Новости, 01.07.2024
Ребенка, найденного голым в Приморье, оставят в центре реабилитации
Семилетний мальчик-инвалид, которого ночью нашли голым на дороге в Приморье, останется в центре реабилитации, пока правоохранительные органы выясняют все... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:05
2024-07-01T15:05
происшествия
владивосток
россия
ольга романова (омбудсмен)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Семилетний мальчик-инвалид, которого ночью нашли голым на дороге в Приморье, останется в центре реабилитации, пока правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и условия проживания второго ребёнка в этой семье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее она рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности. В УМВД Приморья позже сообщили, что ребенка 30 июня поздно вечером нашла прохожая в районе приморского поселка Кипарисово. По данным полиции, родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей на реке: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра. В отношении жительницы Владивостока, которая ночью пьяная уснула, а ее сын-инвалид потерялся и блуждал один, возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщала прокуратура Приморья. "Сейчас мальчик находится в центре реабилитации, решение о возвращении ребенка в семью будут принимать органы системы профилактики после проверки всех обстоятельств произошедшего и условий проживания детей. Пока также выясняется и ситуация со вторым ребенком в этой семье, оставшимся в эти дни без надзора родителей", - сказала Романова. Она добавила, что ранее родители на учёте не состояли. "Ситуация по этой семье будет у меня на жёстком контроле. Не столько в части наказания родителей, сколько в части оказания максимально возможной помощи ребенку", - уточнила омбудсмен.
https://ria.ru/20240627/sakhalin-1955888033.html
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происшествия, владивосток, россия, ольга романова (омбудсмен)
Происшествия, Владивосток, Россия, Ольга Романова (омбудсмен)
Ребенка, найденного голым в Приморье, оставят в центре реабилитации

Омбудсмен: мальчик-инвалид, найденный голым в Приморье, останется в соццентре

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Семилетний мальчик-инвалид, которого ночью нашли голым на дороге в Приморье, останется в центре реабилитации, пока правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и условия проживания второго ребёнка в этой семье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее она рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности. В УМВД Приморья позже сообщили, что ребенка 30 июня поздно вечером нашла прохожая в районе приморского поселка Кипарисово. По данным полиции, родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей на реке: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра. В отношении жительницы Владивостока, которая ночью пьяная уснула, а ее сын-инвалид потерялся и блуждал один, возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщала прокуратура Приморья.
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«
"Сейчас мальчик находится в центре реабилитации, решение о возвращении ребенка в семью будут принимать органы системы профилактики после проверки всех обстоятельств произошедшего и условий проживания детей. Пока также выясняется и ситуация со вторым ребенком в этой семье, оставшимся в эти дни без надзора родителей", - сказала Романова.
Она добавила, что ранее родители на учёте не состояли.
«
"Ситуация по этой семье будет у меня на жёстком контроле. Не столько в части наказания родителей, сколько в части оказания максимально возможной помощи ребенку", - уточнила омбудсмен.
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