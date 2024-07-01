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На дороге в Приморье нашли голого ребенка - РИА Новости, 01.07.2024
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06:28 01.07.2024 (обновлено: 14:22 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/malchik-1956543711.html
На дороге в Приморье нашли голого ребенка
На дороге в Приморье нашли голого ребенка - РИА Новости, 01.07.2024
На дороге в Приморье нашли голого ребенка
Маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T06:28
2024-07-01T14:22
происшествия
надеждинский район
приморский край
россия
ольга романова (омбудсмен)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. "Ребенок в безопасности, его уже осмотрели врачи, он сейчас находится в реабилитационном центре. В настоящее время ведется работа с законными представителями", — сказала она. Омбудсмен добавила, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента. Как уточнили в региональном главке МВД, накануне местная жительница сообщила, что в 23:20 (16:20 мск) в районе поселка Кипарисово около магазина на дорогу выбежал раздетый ребенок. Женщина привезла мальчика в дежурную часть полиции.Проверку случившегося организовали инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД по Надеждинскому району и прокуратура.По данным надзорного ведомства, малолетний ребенок, которого нашли неравнодушные жители у обочины дороги, "не разговаривал и не смог рассказать, как там оказался". &quot;По результатам розыска родителей установлено, что мать несовершеннолетнего инвалида 2017 года рождения, жительница Владивостока, отдыхала на речке в поселке Раздольное Надеждинского района, куда приехала в гости. Допустив грубое пренебрежение родительскими обязанностями, мать оставила ребенка без присмотра, в результате чего он потерялся, а женщина прибыла для дачи объяснений лишь 1 июля&quot;, — рассказали в прокуратуре.После вмешательства ведомства ребенка поместили в реабилитационный центр. Прокуратура контролирует проверку ситуации.
https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html
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надеждинский район
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происшествия, надеждинский район, приморский край, россия, ольга романова (омбудсмен)
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край, Россия, Ольга Романова (омбудсмен)
На дороге в Приморье нашли голого ребенка

На дороге в Приморье нашли голым маленького мальчика

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
"Ребенок в безопасности, его уже осмотрели врачи, он сейчас находится в реабилитационном центре. В настоящее время ведется работа с законными представителями", — сказала она.
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Омбудсмен добавила, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.
Как уточнили в региональном главке МВД, накануне местная жительница сообщила, что в 23:20 (16:20 мск) в районе поселка Кипарисово около магазина на дорогу выбежал раздетый ребенок. Женщина привезла мальчика в дежурную часть полиции.
Проверку случившегося организовали инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД по Надеждинскому району и прокуратура.
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По данным надзорного ведомства, малолетний ребенок, которого нашли неравнодушные жители у обочины дороги, "не разговаривал и не смог рассказать, как там оказался".
«

"По результатам розыска родителей установлено, что мать несовершеннолетнего инвалида 2017 года рождения, жительница Владивостока, отдыхала на речке в поселке Раздольное Надеждинского района, куда приехала в гости. Допустив грубое пренебрежение родительскими обязанностями, мать оставила ребенка без присмотра, в результате чего он потерялся, а женщина прибыла для дачи объяснений лишь 1 июля", — рассказали в прокуратуре.

После вмешательства ведомства ребенка поместили в реабилитационный центр. Прокуратура контролирует проверку ситуации.
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ПроисшествияНадеждинский районПриморский крайРоссияОльга Романова (омбудсмен)
 
 
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