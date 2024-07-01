Жена Макрона оконфузилась на выборах
Жена Макрона попала в неловкую ситуацию во время голосования на выборах
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит попала в неловкую ситуацию во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента страны, попытавшись поставить подпись в списке избирателей до того, как опустить свой бюллетень в урну.
Супруги проголосовали в прибрежном городе Ле-Туке, где находится их семейное имение, видео с ними опубликовал телеканал BFMTV.
На кадрах видно, как Макрон и его жена, держа в руках конверты со своим бюллетенями, ожидают своей очереди. Французский президент опускает свой бюллетень в урну, после чего расписывается в списке избирателей, как это предусмотрено правилами.
При этом его супруга сразу же подходит к сотруднику со списком, пройдя мимо урны, и берет ручку, намереваясь поставить подпись, из-за чего потребовалось вмешательство работника участка. Осознав свою ошибку, жена Макрона с улыбкой вернулась к урне и опустила туда бюллетень, после чего расписалась в избирательном списке.
Накануне МВД Франции объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 21,5%. Общее число депутатских кресел в Национальной ассамблее Франции — 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов.
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