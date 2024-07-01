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Жена Макрона оконфузилась на выборах - РИА Новости, 01.07.2024
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02:06 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/makron-1956535350.html
Жена Макрона оконфузилась на выборах
Жена Макрона оконфузилась на выборах - РИА Новости, 01.07.2024
Жена Макрона оконфузилась на выборах
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит попала в неловкую ситуацию во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента страны, попытавшись... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T02:06
2024-07-01T02:06
в мире
франция
эммануэль макрон
брижит макрон
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит попала в неловкую ситуацию во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента страны, попытавшись поставить подпись в списке избирателей до того, как опустить свой бюллетень в урну.Супруги проголосовали в прибрежном городе Ле-Туке, где находится их семейное имение, видео с ними опубликовал телеканал BFMTV.На кадрах видно, как Макрон и его жена, держа в руках конверты со своим бюллетенями, ожидают своей очереди. Французский президент опускает свой бюллетень в урну, после чего расписывается в списке избирателей, как это предусмотрено правилами.При этом его супруга сразу же подходит к сотруднику со списком, пройдя мимо урны, и берет ручку, намереваясь поставить подпись, из-за чего потребовалось вмешательство работника участка. Осознав свою ошибку, жена Макрона с улыбкой вернулась к урне и опустила туда бюллетень, после чего расписалась в избирательном списке.Накануне МВД Франции объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 21,5%. Общее число депутатских кресел в Национальной ассамблее Франции — 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов.
https://ria.ru/20240630/makron-1956523803.html
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, брижит макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Жена Макрона оконфузилась на выборах

Жена Макрона попала в неловкую ситуацию во время голосования на выборах

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит попала в неловкую ситуацию во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента страны, попытавшись поставить подпись в списке избирателей до того, как опустить свой бюллетень в урну.
Супруги проголосовали в прибрежном городе Ле-Туке, где находится их семейное имение, видео с ними опубликовал телеканал BFMTV.
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На кадрах видно, как Макрон и его жена, держа в руках конверты со своим бюллетенями, ожидают своей очереди. Французский президент опускает свой бюллетень в урну, после чего расписывается в списке избирателей, как это предусмотрено правилами.
При этом его супруга сразу же подходит к сотруднику со списком, пройдя мимо урны, и берет ручку, намереваясь поставить подпись, из-за чего потребовалось вмешательство работника участка. Осознав свою ошибку, жена Макрона с улыбкой вернулась к урне и опустила туда бюллетень, после чего расписалась в избирательном списке.
Накануне МВД Франции объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 21,5%. Общее число депутатских кресел в Национальной ассамблее Франции — 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов.
Изображение сгенерировано ИИ
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