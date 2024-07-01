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В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины
В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины - РИА Новости, 01.07.2024
В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины
Две мирные жительницы ранены при падении частей сбитых ракет в Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:09
2024-07-01T23:09
2024-07-01T23:09
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы ранены при падении частей сбитых ракет в Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате падения частей сбитых ракет в районе Ханженковского водохранилища ранены женщины 1983 и 1979 годов рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины
В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две мирные жительницы