https://ria.ru/20240701/makeevka-1956759126.html

В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины

В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины - РИА Новости, 01.07.2024

В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины

Две мирные жительницы ранены при падении частей сбитых ракет в Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:09

2024-07-01T23:09

2024-07-01T23:09

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы ранены при падении частей сбитых ракет в Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате падения частей сбитых ракет в районе Ханженковского водохранилища ранены женщины 1983 и 1979 годов рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956738973.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина