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В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/makeevka-1956759126.html
В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины
В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины - РИА Новости, 01.07.2024
В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины
Две мирные жительницы ранены при падении частей сбитых ракет в Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:09
2024-07-01T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы ранены при падении частей сбитых ракет в Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате падения частей сбитых ракет в районе Ханженковского водохранилища ранены женщины 1983 и 1979 годов рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956738973.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две женщины

В Макеевке при падении частей сбитых ракет пострадали две мирные жительницы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы ранены при падении частей сбитых ракет в Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате падения частей сбитых ракет в районе Ханженковского водохранилища ранены женщины 1983 и 1979 годов рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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