https://ria.ru/20240701/lokomotiv-1956554233.html
Бирюков рассказал о ходе реконструкции стадиона "Локомотив" в Москве
Бирюков рассказал о ходе реконструкции стадиона "Локомотив" в Москве - РИА Новости, 01.07.2024
Бирюков рассказал о ходе реконструкции стадиона "Локомотив" в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по реконструкции стадиона "Локомотив", расположенного в районе Люблино на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:21
2024-07-01T09:21
2024-07-01T09:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949362161_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_46f37968f12155bc99a7ed13916316d5.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по реконструкции стадиона "Локомотив", расположенного в районе Люблино на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализуем масштабный проект - подарим новую жизнь спортивному стадиону "Локомотив", на поле которого в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры. По просьбам москвичей восстановим стадион, вернем ему спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа", - рассказал он. Заместитель мэра пояснил, что арена была создана в довоенные годы, за прошедшее время было утрачено футбольное поле, сильно обветшали трибуны, здания находились в аварийном состоянии. В 2015 году спортивное сооружение законсервировали. В 2023 году стадион перешел в собственность города, после чего было принято решение о проведении его комплексной реконструкции. "В рамках проекта обустроим большую игровую арену с искусственным травяным покрытием с подогревом площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Рядом с ней появятся два тренировочных поля размером более 500 квадратных метров каждое, вокруг них будет проложена беговая дорожка с амортизирующим покрытием. Оборудуем новую "воздушную" трибуну с навесом из легковозводимых конструкций, на которой смогут с комфортом разместиться около 1,2 тысячи зрителей. Организуем спортивную площадку с силовыми тренажерами и зоной воркаут", - добавил заммэра. Он уточнил, что на стадионе уже выполнены работы по демонтажу трибун, внутренней отделки и кровли зданий. Специалисты завершили прокладку дренажной системы по периметру футбольного поля и приступили к монтажу системы подогрева, а также сборке металлокаркаса под трибуну. По словам Бирюкова, там проводится модернизация системы освещения. Для обеспечения объектов электроэнергией ведется прокладка новых сетей, на стадионе смонтируют опоры наружного освещения с энергоэффективными светильниками и специальные спортивные прожекторы. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранившиеся здания капитально отремонтируют, в них будут располагаться административно-бытовой комплекс, раздевалки и туалет. Для хранения спецтехники оборудуют гараж.
https://ria.ru/20240627/krasnogorsk-1955859036.html
https://ria.ru/20240629/prud-1956307404.html
https://ria.ru/20240626/blagoustroystvo-1955540569.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949362161_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1dd6b11ba266d06c80a6d987560ca623.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков рассказал о ходе реконструкции стадиона "Локомотив" в Москве
Работы по реконструкции стадиона "Локомотив" в Москве выполнены на 50 процентов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по реконструкции стадиона "Локомотив", расположенного в районе Люблино на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году реализуем масштабный проект - подарим новую жизнь спортивному стадиону "Локомотив", на поле которого в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры. По просьбам москвичей восстановим стадион, вернем ему спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа", - рассказал он.
Заместитель мэра пояснил, что арена была создана в довоенные годы, за прошедшее время было утрачено футбольное поле, сильно обветшали трибуны, здания находились в аварийном состоянии. В 2015 году спортивное сооружение законсервировали. В 2023 году стадион перешел в собственность города, после чего было принято решение о проведении его комплексной реконструкции.
"В рамках проекта обустроим большую игровую арену с искусственным травяным покрытием с подогревом площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Рядом с ней появятся два тренировочных поля размером более 500 квадратных метров каждое, вокруг них будет проложена беговая дорожка с амортизирующим покрытием. Оборудуем новую "воздушную" трибуну с навесом из легковозводимых конструкций, на которой смогут с комфортом разместиться около 1,2 тысячи зрителей. Организуем спортивную площадку с силовыми тренажерами и зоной воркаут", - добавил заммэра.
Он уточнил, что на стадионе уже выполнены работы по демонтажу трибун, внутренней отделки и кровли зданий. Специалисты завершили прокладку дренажной системы по периметру футбольного поля и приступили к монтажу системы подогрева, а также сборке металлокаркаса под трибуну.
По словам Бирюкова, там проводится модернизация системы освещения. Для обеспечения объектов электроэнергией ведется прокладка новых сетей, на стадионе смонтируют опоры наружного освещения с энергоэффективными светильниками и специальные спортивные прожекторы.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранившиеся здания капитально отремонтируют, в них будут располагаться административно-бытовой комплекс, раздевалки и туалет. Для хранения спецтехники оборудуют гараж.