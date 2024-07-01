https://ria.ru/20240701/lokomotiv-1956554233.html

Бирюков рассказал о ходе реконструкции стадиона "Локомотив" в Москве

Бирюков рассказал о ходе реконструкции стадиона "Локомотив" в Москве - РИА Новости, 01.07.2024

Бирюков рассказал о ходе реконструкции стадиона "Локомотив" в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по реконструкции стадиона "Локомотив", расположенного в районе Люблино на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:21

2024-07-01T09:21

2024-07-01T09:21

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по реконструкции стадиона "Локомотив", расположенного в районе Люблино на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализуем масштабный проект - подарим новую жизнь спортивному стадиону "Локомотив", на поле которого в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры. По просьбам москвичей восстановим стадион, вернем ему спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа", - рассказал он. Заместитель мэра пояснил, что арена была создана в довоенные годы, за прошедшее время было утрачено футбольное поле, сильно обветшали трибуны, здания находились в аварийном состоянии. В 2015 году спортивное сооружение законсервировали. В 2023 году стадион перешел в собственность города, после чего было принято решение о проведении его комплексной реконструкции. "В рамках проекта обустроим большую игровую арену с искусственным травяным покрытием с подогревом площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Рядом с ней появятся два тренировочных поля размером более 500 квадратных метров каждое, вокруг них будет проложена беговая дорожка с амортизирующим покрытием. Оборудуем новую "воздушную" трибуну с навесом из легковозводимых конструкций, на которой смогут с комфортом разместиться около 1,2 тысячи зрителей. Организуем спортивную площадку с силовыми тренажерами и зоной воркаут", - добавил заммэра. Он уточнил, что на стадионе уже выполнены работы по демонтажу трибун, внутренней отделки и кровли зданий. Специалисты завершили прокладку дренажной системы по периметру футбольного поля и приступили к монтажу системы подогрева, а также сборке металлокаркаса под трибуну. По словам Бирюкова, там проводится модернизация системы освещения. Для обеспечения объектов электроэнергией ведется прокладка новых сетей, на стадионе смонтируют опоры наружного освещения с энергоэффективными светильниками и специальные спортивные прожекторы. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранившиеся здания капитально отремонтируют, в них будут располагаться административно-бытовой комплекс, раздевалки и туалет. Для хранения спецтехники оборудуют гараж.

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https://ria.ru/20240629/prud-1956307404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков