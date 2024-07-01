https://ria.ru/20240701/likrinta-1956561576.html

ФАС согласовала цены на препарат для лечения диабета "Ликринта"

ФАС согласовала цены на препарат для лечения диабета "Ликринта" - РИА Новости, 01.07.2024

ФАС согласовала цены на препарат для лечения диабета "Ликринта"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета, это первый отечественный дженерик в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:27

2024-07-01T10:27

2024-07-01T10:27

общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета, это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Линаглиптин", препарат будет на 9% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цену на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета... Согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Тражента" на 9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Ликринта" из 30 таблеток в дозировке 5 миллиграммов зарегистрирована на уровне 1 360 рублей, а стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата составила 1 501 рубля. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот лекарственный препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20240530/nauka-1949194546.html

https://ria.ru/20240328/nauka-1936108577.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)