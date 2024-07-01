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"Роснефть" назначила Лазеева главой "Восток Ойла"
"Роснефть" назначила Лазеева главой "Восток Ойла" - РИА Новости, 01.07.2024
"Роснефть" назначила Лазеева главой "Восток Ойла"
"Роснефть" назначила Андрея Лазеева главой "Восток Ойла" вместо Владимира Чернова, который ранее стал гендиректором "Башнефти", следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:48
2024-07-01T09:48
2024-07-01T09:54
роснефть
башнефть
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Роснефть" назначила Андрея Лазеева главой "Восток Ойла" вместо Владимира Чернова, который ранее стал гендиректором "Башнефти", следует из данных ЕГРЮЛ.Согласно документам, соответствующие изменения внесены 28 июня - Лазеев теперь значится гендиректором ООО "Восток Ойл". Ранее он был также назначен руководителем ООО "РН-Ванкор" (оператора месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект "Роснефти" "Восток Ойл") и ООО "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз", который владеет Пайяхским месторождением, также включенным в "Восток Ойл").До этого Лазеев руководил "Башнефтью" с мая 2022 года. Бывший гендиректор "Восток Ойла" Чернов стал главой этой дочерней компании "Роснефти" в июне.
https://ria.ru/20240307/aktivy-1931823457.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роснефть, башнефть, экономика
Роснефть, Башнефть, Экономика
"Роснефть" назначила Лазеева главой "Восток Ойла"
"Роснефть" назначила Лазеева главой "Восток Ойла" вместо Чернова
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Роснефть" назначила Андрея Лазеева главой "Восток Ойла" вместо Владимира Чернова, который ранее стал гендиректором "Башнефти", следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно документам, соответствующие изменения внесены 28 июня - Лазеев теперь значится гендиректором ООО "Восток Ойл". Ранее он был также назначен руководителем ООО "РН-Ванкор" (оператора месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект "Роснефти" "Восток Ойл") и ООО "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз", который владеет Пайяхским месторождением, также включенным в "Восток Ойл").
До этого Лазеев руководил "Башнефтью" с мая 2022 года. Бывший гендиректор "Восток Ойла" Чернов стал главой этой дочерней компании "Роснефти"
в июне.