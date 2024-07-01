https://ria.ru/20240701/lamel-1956630451.html

На маркетплейсах заметили косметику бренда, поддержавшего теракт в Крыму

На маркетплейсах заметили косметику бренда, поддержавшего теракт в Крыму - РИА Новости, 01.07.2024

На маркетплейсах заметили косметику бренда, поддержавшего теракт в Крыму

Косметика британского косметического бренда с украинскими корнями Lamel, который в 2022 году поддержал теракт на Крымском мосту, вновь появилась на российских... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:16

2024-07-01T14:16

2024-07-01T15:00

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ozon

wildberries

экономика

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Косметика британского косметического бренда с украинскими корнями Lamel, который в 2022 году поддержал теракт на Крымском мосту, вновь появилась на российских маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости. В частности, на Ozon по соответствующему запросу представлен ряд позиций от индивидуальных предпринимателей и магазинов. Аналогичная ситуация сложилась и на Wildberries, а также "Яндекс Маркете". При этом доставку в основном обещают начиная с 5 июля, но есть позиции, которые могут привезти "завтра" и "послезавтра". Кроме того, на площадках встречаются и положительные отзывы на эту продукцию. В свою очередь, в магазинах сетей "Рив Гош", "Лэтуаль" и "Золотое яблоко" такой косметики в ассортименте по-прежнему нет.В октябре 2022 года британский бренд декоративной косметики Lamel Professional, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день теракта на Крымском мосту праздничным "днем хлопка".Минпромторг после этого проинформировал магазины о поддержке компанией террористических действий в России. Те, в свою очередь, объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи. Вслед за этим товары исчезли и с крупных онлайн-площадок.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры и водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель большегруза. В ФСБ сразу сообщили, что за терактом стоит Киев, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность. Тем не менее в июле 2023 года глава украинской спецслужбы Василий Малюк заявил, что подрыв моста организовали его сотрудники.Владимир Путин, комментируя произошедшее, подчеркнул, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

https://ria.ru/20221012/brend-1823290558.html

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944156633.html

https://ria.ru/20230819/terakt-1890992915.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ozon, wildberries, экономика