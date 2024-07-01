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На маркетплейсах заметили косметику бренда, поддержавшего теракт в Крыму - РИА Новости, 01.07.2024
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14:16 01.07.2024 (обновлено: 15:00 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/lamel-1956630451.html
На маркетплейсах заметили косметику бренда, поддержавшего теракт в Крыму
На маркетплейсах заметили косметику бренда, поддержавшего теракт в Крыму - РИА Новости, 01.07.2024
На маркетплейсах заметили косметику бренда, поддержавшего теракт в Крыму
Косметика британского косметического бренда с украинскими корнями Lamel, который в 2022 году поддержал теракт на Крымском мосту, вновь появилась на российских... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:16
2024-07-01T15:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ozon
wildberries
экономика
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Косметика британского косметического бренда с украинскими корнями Lamel, который в 2022 году поддержал теракт на Крымском мосту, вновь появилась на российских маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости. В частности, на Ozon по соответствующему запросу представлен ряд позиций от индивидуальных предпринимателей и магазинов. Аналогичная ситуация сложилась и на Wildberries, а также "Яндекс Маркете". При этом доставку в основном обещают начиная с 5 июля, но есть позиции, которые могут привезти "завтра" и "послезавтра". Кроме того, на площадках встречаются и положительные отзывы на эту продукцию. В свою очередь, в магазинах сетей "Рив Гош", "Лэтуаль" и "Золотое яблоко" такой косметики в ассортименте по-прежнему нет.В октябре 2022 года британский бренд декоративной косметики Lamel Professional, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день теракта на Крымском мосту праздничным "днем хлопка".Минпромторг после этого проинформировал магазины о поддержке компанией террористических действий в России. Те, в свою очередь, объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи. Вслед за этим товары исчезли и с крупных онлайн-площадок.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры и водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель большегруза. В ФСБ сразу сообщили, что за терактом стоит Киев, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность. Тем не менее в июле 2023 года глава украинской спецслужбы Василий Малюк заявил, что подрыв моста организовали его сотрудники.Владимир Путин, комментируя произошедшее, подчеркнул, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
https://ria.ru/20221012/brend-1823290558.html
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944156633.html
https://ria.ru/20230819/terakt-1890992915.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ozon, wildberries, экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ozon, Wildberries, Экономика
На маркетплейсах заметили косметику бренда, поддержавшего теракт в Крыму

Бренд Lamel, поддержавший теракт на Крымском мосту, возобновил продажи в России

© iStock.com / PoikeНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / Poike
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Косметика британского косметического бренда с украинскими корнями Lamel, который в 2022 году поддержал теракт на Крымском мосту, вновь появилась на российских маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости.
В частности, на Ozon по соответствующему запросу представлен ряд позиций от индивидуальных предпринимателей и магазинов. Аналогичная ситуация сложилась и на Wildberries, а также "Яндекс Маркете". При этом доставку в основном обещают начиная с 5 июля, но есть позиции, которые могут привезти "завтра" и "послезавтра". Кроме того, на площадках встречаются и положительные отзывы на эту продукцию.
Производство косметики - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Уральская сеть Lamel пострадала из-за бойкота одноименного бренда
12 октября 2022, 09:54
В свою очередь, в магазинах сетей "Рив Гош", "Лэтуаль" и "Золотое яблоко" такой косметики в ассортименте по-прежнему нет.
В октябре 2022 года британский бренд декоративной косметики Lamel Professional, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день теракта на Крымском мосту праздничным "днем хлопка".
Минпромторг после этого проинформировал магазины о поддержке компанией террористических действий в России. Те, в свою очередь, объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи. Вслед за этим товары исчезли и с крупных онлайн-площадок.
Крымский мост. 17 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В ЕС нашли оправдание угрозам Киева об ударе по Крымскому мосту
6 мая, 15:01
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры и водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель большегруза.
В ФСБ сразу сообщили, что за терактом стоит Киев, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность. Тем не менее в июле 2023 года глава украинской спецслужбы Василий Малюк заявил, что подрыв моста организовали его сотрудники.
Владимир Путин, комментируя произошедшее, подчеркнул, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
Пожар на Крымском мосту после взрыва фуры - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту
19 августа 2023, 12:07
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)OzonWildberriesЭкономика
 
 
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