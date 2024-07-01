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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 01.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 22,63 копейки, до 11,8019 рубля, курс доллара вырос на 1,5492 рубля, до 87,2972... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:22
2024-07-01T18:22
2024-07-01T18:22
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 22,63 копейки, до 11,8019 рубля, курс доллара вырос на 1,5492 рубля, до 87,2972 рубля, евро - на 1,5398 рубля, до 93,9582 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, московская биржа, сша, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня на вторник — 11,80 рубля, доллара — 87,29, евро — 93,95